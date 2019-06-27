Sayısal Loto devretti! MPİ-26 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Haziran 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Sayısal Loto devretti! MPİ-26 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto devretti! MPİ-26 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlediği Sayısal Loto çekilişi heyecanla takip edİliyor. Sayısal Loto 1230'uncu hafta çekilişi yapıldı. Peki hangi numaralar kazandırdı? Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye ne kadar oldu?

27 Haziran 2019 Perşembe 09:43 Güncelleme: 27.06.2019 09:43
Sayısal Loto devretti! MPİ-26 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlediği Sayısal Loto çekilişi heyecanla takip edİliyor. Sayısal Loto 1230'uncu hafta çekilişi yapıldı. Peki hangi numaralar kazandırdı? Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye ne kadar oldu?

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Sayısal Loto devretti! MPİ-26 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Dün akşam gerçekleşen Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye kimseye çıkmadı. Sayısal Loto 1.devir gerçekleşti ve büyük ikramiye katlandı. Cumartesi çekilecek olan Sayısal Loto'da büyük ikramiye sahibini bulacak mı şimdiden merak ediliyor.

Sayısal Loto devretti! MPİ-26 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sayısal Loto devretti! MPİ-26 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Sayısal Loto devretti! MPİ-26 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

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