Sayısal Loto devretti! MPİ-26 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?



İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.