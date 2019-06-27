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Sayısal Loto devretti! MPİ-26 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlediği Sayısal Loto çekilişi heyecanla takip edİliyor. Sayısal Loto 1230'uncu hafta çekilişi yapıldı. Peki hangi numaralar kazandırdı? Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye ne kadar oldu?
27 Haziran 2019 Perşembe 09:43
Güncelleme: 27.06.2019 09:43
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Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlediği Sayısal Loto çekilişi heyecanla takip edİliyor. Sayısal Loto 1230'uncu hafta çekilişi yapıldı. Peki hangi numaralar kazandırdı? Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye ne kadar oldu?
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Dün akşam gerçekleşen Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye kimseye çıkmadı. Sayısal Loto 1.devir gerçekleşti ve büyük ikramiye katlandı. Cumartesi çekilecek olan Sayısal Loto'da büyük ikramiye sahibini bulacak mı şimdiden merak ediliyor.
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.