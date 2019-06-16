Sayısal Loto çekilişi gerçekleşti! 15 Haziran Sayısal Loto sonuçları!

Şans oyunlarını yakından takip edenler umutlarını Sayısal Loto çekilişindeki büyük ikramiyeye bağlamıştı. Bu kez Sayısal Loto'da devir yaşanmadı ve büyük ikramiye sahiplerini buldu. 15 Haziran Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen 3 kişi oldu ve büyük ikramiyeyi paylaştı. Peki hangi numaralar talihli oldu?