Sayısal Loto çekilişi gerçekleşti! 15 Haziran Sayısal Loto sonuçları! - Son dakika Haberler fotoğrafları - Fotomaç
16 Haziran 2019, Pazar
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Haberler Galeri Sayısal Loto çekilişi gerçekleşti! 15 Haziran Sayısal Loto sonuçları!

Sayısal Loto çekilişi gerçekleşti! 15 Haziran Sayısal Loto sonuçları!

Dün akşam düzenlenen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları belli oldu. Üç haftadır devreden Sayısal Loto çekilişi canlı yayınla gerçekleşti ve izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlendiği Sayısal Loto 1227'inci hafta çekilişinde hangi numaralar kazandırdı?

16 Haziran 2019 Pazar 11:23
Sayısal Loto çekilişi gerçekleşti! 15 Haziran Sayısal Loto sonuçları!

Dün akşam düzenlenen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları belli oldu. Üç haftadır devreden Sayısal Loto çekilişi canlı yayınla gerçekleşti ve izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlendiği Sayısal Loto 1227'inci hafta çekilişinde hangi numaralar kazandırdı?

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Sayısal Loto çekilişi gerçekleşti! 15 Haziran Sayısal Loto sonuçları!

Şans oyunlarını yakından takip edenler umutlarını Sayısal Loto çekilişindeki büyük ikramiyeye bağlamıştı. Bu kez Sayısal Loto'da devir yaşanmadı ve büyük ikramiye sahiplerini buldu. 15 Haziran Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen 3 kişi oldu ve büyük ikramiyeyi paylaştı. Peki hangi numaralar talihli oldu?

Sayısal Loto çekilişi gerçekleşti! 15 Haziran Sayısal Loto sonuçları!

Şans oyunlarını yakından takip edenler umutlarını Sayısal Loto çekilişindeki büyük ikramiyeye bağlamıştı. Bu kez Sayısal Loto'da devir yaşanmadı ve büyük ikramiye sahiplerini buldu. 15 Haziran Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen 3 kişi oldu ve büyük ikramiyeyi paylaştı. Peki hangi numaralar talihli oldu?

Sayısal Loto çekilişi gerçekleşti! 15 Haziran Sayısal Loto sonuçları!

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Sayısal Loto çekilişi gerçekleşti! 15 Haziran Sayısal Loto sonuçları!

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

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