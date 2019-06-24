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On Numara bu akşam çekilecek! MPİ-24 Haziran On Numara sonuçları
Şans oyunlarını yakından takip edenler On Numara kuponunu doldurmaya başladı. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Pazartesi akşamları gerçekleştirdiği On Numara çekilişinde bu hafta büyük ikramiye hangi numaralara çıkacak? Geçtiğimiz hafta On Numara çekilişinde 4 kişi 10 bilerek büyük ikramiyeyi paylaştı.
24 Haziran 2019 Pazartesi 11:28
Güncelleme: 24.06.2019 11:28
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Şans oyunlarını yakından takip edenler On Numara kuponunu doldurmaya başladı. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Pazartesi akşamları gerçekleştirdiği On Numara çekilişinde bu hafta büyük ikramiye hangi numaralara çıkacak? Geçtiğimiz hafta On Numara çekilişinde 4 kişi 10 bilerek büyük ikramiyeyi paylaştı.
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On Numara çekilişi için geri sayım başladı. Bu akşam düzenlenecek olan On Numara çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan olacak mı? Hangi numaralar talihli olacak? 24 Haziran On Numara çekilişi MPİ internet sitesinde bu akşam saat: 21:15'te canlı yayın olarak izlenebilecek. Sonuçlar ayrıca haberimizdeki linkten de takip edilebilecek.
İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.