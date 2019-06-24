On Numara bu akşam çekilecek! MPİ-24 Haziran On Numara sonuçları

On Numara çekilişi için geri sayım başladı. Bu akşam düzenlenecek olan On Numara çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan olacak mı? Hangi numaralar talihli olacak? 24 Haziran On Numara çekilişi MPİ internet sitesinde bu akşam saat: 21:15'te canlı yayın olarak izlenebilecek. Sonuçlar ayrıca haberimizdeki linkten de takip edilebilecek.