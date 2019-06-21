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Cuma namazı nasıl kılınır? 21 Haziran il il Cuma namazı saatleri
Müslüman vatandaşların yakından takip ettiği Cuma namazının saatleri her hafta merakla araştırılıyor. Farklı illerde yaşayan milyonlarca kişi kendi ilinde bugün Cuma namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor.
21 Haziran 2019 Cuma 09:47
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Müslüman vatandaşların yakından takip ettiği Cuma namazının saatleri her hafta merakla araştırılıyor. Farklı illerde yaşayan milyonlarca kişi kendi ilinde bugün Cuma namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor.
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Fazileti çok büyük olan Cuma namazının camide cemaatle kılınması çok önemlidir. 21 Haziran il il Cuma namazı saatlerini haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca yeni namaza başlayanlar için Cuma namazının nasıl kılındığı, kaç rekat olduğu bilgilerini de derledik.