Cuma namazı nasıl kılınır? 21 Haziran il il Cuma namazı saatleri - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Haziran 2019, Cuma
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Cuma namazı nasıl kılınır? 21 Haziran il il Cuma namazı saatleri

Müslüman vatandaşların yakından takip ettiği Cuma namazının saatleri her hafta merakla araştırılıyor. Farklı illerde yaşayan milyonlarca kişi kendi ilinde bugün Cuma namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor.
21 Haziran 2019 Cuma 09:47
Cuma namazı nasıl kılınır? 21 Haziran il il Cuma namazı saatleri

Müslüman vatandaşların yakından takip ettiği Cuma namazının saatleri her hafta merakla araştırılıyor. Farklı illerde yaşayan milyonlarca kişi kendi ilinde bugün Cuma namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor.

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Cuma namazı nasıl kılınır? 21 Haziran il il Cuma namazı saatleri

Fazileti çok büyük olan Cuma namazının camide cemaatle kılınması çok önemlidir. 21 Haziran il il Cuma namazı saatlerini haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca yeni namaza başlayanlar için Cuma namazının nasıl kılındığı, kaç rekat olduğu bilgilerini de derledik.

Cuma namazı nasıl kılınır? 21 Haziran il il Cuma namazı saatleri

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Cuma namazı nasıl kılınır? 21 Haziran il il Cuma namazı saatleri

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır. Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Cuma namazı nasıl kılınır? 21 Haziran il il Cuma namazı saatleri

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

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