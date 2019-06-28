Cuma namazı İstanbul’da saat kaçta kılınacak? Cuma namazı kaç rekat? - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Cuma namazı İstanbul’da saat kaçta kılınacak? Cuma namazı kaç rekat?

Cuma namazı İstanbul’da saat kaçta kılınacak? Cuma namazı kaç rekat?

Her Cuma büyük bir heyecanla beklenen Cuma namazı saatine az bir süre kaldı. Müslüman alemi için büyük önemi bulunan Cuma namazının toplumla birlikte camide kılınması daha büyük sevaptır. Cuma namazını ilk kez kılacak olanlar ise Cuma namazı kaç rekattır? Cuma namazı nasıl kılınır? Sorularının yanıtlarını arıyor.
28 Haziran 2019 Cuma 12:07 Güncelleme: 28.06.2019 12:07
Cuma namazı İstanbul’da saat kaçta kılınacak? Cuma namazı kaç rekat?

Her Cuma büyük bir heyecanla beklenen Cuma namazı saatine az bir süre kaldı. Müslüman alemi için büyük önemi bulunan Cuma namazının toplumla birlikte camide kılınması daha büyük sevaptır. Cuma namazını ilk kez kılacak olanlar ise Cuma namazı kaç rekattır? Cuma namazı nasıl kılınır? Sorularının yanıtlarını arıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Cuma namazı İstanbul’da saat kaçta kılınacak? Cuma namazı kaç rekat?

Cuma namazı saatleri illere göre değişiklik gösteriyor. 28 Haziran'da İstanbul'da ve diğer illerde Cuma namazının saat kaçta kılınacağını haberimizdeki linkten öğrenebilirsiniz. Ayrıca Cuma namazının nasıl kılındığına dair tüm detayları da haberimizde derledik.

Cuma namazı İstanbul’da saat kaçta kılınacak? Cuma namazı kaç rekat?

28 HAZİRAN 2019 CUMA NAMAZI SAATİ

Cuma namazı İstanbul’da saat kaçta kılınacak? Cuma namazı kaç rekat?

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı İstanbul’da saat kaçta kılınacak? Cuma namazı kaç rekat?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır. Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN