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Cuma namazı İstanbul’da saat kaçta kılınacak? Cuma namazı kaç rekat?
Her Cuma büyük bir heyecanla beklenen Cuma namazı saatine az bir süre kaldı. Müslüman alemi için büyük önemi bulunan Cuma namazının toplumla birlikte camide kılınması daha büyük sevaptır. Cuma namazını ilk kez kılacak olanlar ise Cuma namazı kaç rekattır? Cuma namazı nasıl kılınır? Sorularının yanıtlarını arıyor.
28 Haziran 2019 Cuma 12:07
Güncelleme: 28.06.2019 12:07
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Her Cuma büyük bir heyecanla beklenen Cuma namazı saatine az bir süre kaldı. Müslüman alemi için büyük önemi bulunan Cuma namazının toplumla birlikte camide kılınması daha büyük sevaptır. Cuma namazını ilk kez kılacak olanlar ise Cuma namazı kaç rekattır? Cuma namazı nasıl kılınır? Sorularının yanıtlarını arıyor.
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Cuma namazı saatleri illere göre değişiklik gösteriyor. 28 Haziran'da İstanbul'da ve diğer illerde Cuma namazının saat kaçta kılınacağını haberimizdeki linkten öğrenebilirsiniz. Ayrıca Cuma namazının nasıl kılındığına dair tüm detayları da haberimizde derledik.