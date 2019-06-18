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BİM aktüel ürünler neler? 18 Haziran BİM aktüel ürün kataloğu
Vatandaşlar her Salı BİM aktüel ürünler kataloğunu merak ediyor ve internette araştırıyor. Pek çok üründe güzel indirimler ve fırsatlar sunan BİM, bu hafta da aktüel kataloğu ile dikkat çekiyor. Peki 18 Haziran BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler yer alıyor?
18 Haziran 2019 Salı 13:00
Güncelleme: 18.06.2019 13:00
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Vatandaşlar her Salı BİM aktüel ürünler kataloğunu merak ediyor ve internette araştırıyor. Pek çok üründe güzel indirimler ve fırsatlar sunan BİM, bu hafta da aktüel kataloğu ile dikkat çekiyor. Peki 18 Haziran BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler yer alıyor?
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Her hafta yakından takip edilen BİM aktüel ürünlerde bugün neler var? Sabah saatlerinden itibaren çabucak tükenmeye başlayan BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik. İşte 18 Haziran BİM indiriminden alınabilecek ürün önerileri…
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (18 HAZİRAN 2019)
Et ürünlerinin pek çok çeşidinde güzel indirimler mevcut