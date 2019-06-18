BİM aktüel ürünler neler? 18 Haziran BİM aktüel ürün kataloğu

Vatandaşlar her Salı BİM aktüel ürünler kataloğunu merak ediyor ve internette araştırıyor. Pek çok üründe güzel indirimler ve fırsatlar sunan BİM, bu hafta da aktüel kataloğu ile dikkat çekiyor. Peki 18 Haziran BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler yer alıyor?