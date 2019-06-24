Altın fiyatları haftanın ilk gününde ne kadar? (24 Haziran 2019) - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Haziran 2019, Pazartesi
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Altın fiyatları haftanın ilk gününde ne kadar? (24 Haziran 2019)

Vatandaşlar altın fiyatlarının bugün kaç liradan alıcı bulduğunu merak ediyor ve gündemde sıkça araştırıyor. Haftanın ilk gününde Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altının ne kadardan satıldığı belli oldu. Piyasaların açılmasıyla birlikte ilk düşünülen altın fiyatlarının kaç liradan işlem gördüğü oldu. İşte ayrıntılar…

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:43
Altın fiyatları haftanın ilk gününde ne kadar? (24 Haziran 2019)

Vatandaşlar altın fiyatlarının bugün kaç liradan alıcı bulduğunu merak ediyor ve gündemde sıkça araştırıyor. Haftanın ilk gününde Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altının ne kadardan satıldığı belli oldu. Piyasaların açılmasıyla birlikte ilk düşünülen altın fiyatlarının kaç liradan işlem gördüğü oldu. İşte ayrıntılar…

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Altın fiyatları haftanın ilk gününde ne kadar? (24 Haziran 2019)

Düğün sezonun da açılmasıyla birlikte daha da önem kazanan altının 24 Haziran Pazartesi günü fiyatı merak konusu oldu. Eskiden günümüze en önemli yatırım araçlarından biri olan altın fiyatlarının Kapalıçarşı'da ne kadardan satıldığını, güncel rakamları ve altın piyasasına dair güncel gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz.

Altın fiyatları haftanın ilk gününde ne kadar? (24 Haziran 2019)

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Ons: 1.402,01 $ - 1.402,35 $
Gram Altın: 258,35 - 258,39

Altın fiyatları haftanın ilk gününde ne kadar? (24 Haziran 2019)

Çeyrek Altın: 416,30 - 425,74
Yarım Altın: 829,99 - 851,49
Tam Altın: 1.665,19 - 1.697,76

Altın fiyatları haftanın ilk gününde ne kadar? (24 Haziran 2019)

Cumhuriyet Altını: 1.720,00 - 1.745,00
Ata Altın: 1.717,23 - 1.760,26
14 Ayar Altın: 148,31 - 148,42

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