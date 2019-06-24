Altın fiyatları haftanın ilk gününde ne kadar? (24 Haziran 2019)
Vatandaşlar altın fiyatlarının bugün kaç liradan alıcı bulduğunu merak ediyor ve gündemde sıkça araştırıyor. Haftanın ilk gününde Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altının ne kadardan satıldığı belli oldu. Piyasaların açılmasıyla birlikte ilk düşünülen altın fiyatlarının kaç liradan işlem gördüğü oldu. İşte ayrıntılar…
Vatandaşlar altın fiyatlarının bugün kaç liradan alıcı bulduğunu merak ediyor ve gündemde sıkça araştırıyor. Haftanın ilk gününde Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altının ne kadardan satıldığı belli oldu. Piyasaların açılmasıyla birlikte ilk düşünülen altın fiyatlarının kaç liradan işlem gördüğü oldu. İşte ayrıntılar…
Düğün sezonun da açılmasıyla birlikte daha da önem kazanan altının 24 Haziran Pazartesi günü fiyatı merak konusu oldu. Eskiden günümüze en önemli yatırım araçlarından biri olan altın fiyatlarının Kapalıçarşı'da ne kadardan satıldığını, güncel rakamları ve altın piyasasına dair güncel gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz.