Altın fiyatları haftanın ilk gününde ne kadar? (24 Haziran 2019)

Düğün sezonun da açılmasıyla birlikte daha da önem kazanan altının 24 Haziran Pazartesi günü fiyatı merak konusu oldu. Eskiden günümüze en önemli yatırım araçlarından biri olan altın fiyatlarının Kapalıçarşı'da ne kadardan satıldığını, güncel rakamları ve altın piyasasına dair güncel gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz.