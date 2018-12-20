2018e damga vuran spor olayları!

2018'e damga vuran spor olayları!
2018 senesi içinde spor başlığı altında birçok şaşırtıcı spor hikayesine şahit oldu. Bir yılı daha geride bırakırken 2018'e damga vuran spor olaylarını sizin için derledik.
Sporda 2018 yılının ocak ayında, milli futbolcuların transferleri ön plana çıktı.
Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig takımlarından Everton ile anlaşma sağladı. İngiliz ekibi, 26 yaşındaki futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'tan 22 milyon avro karşılığında Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Türkiye için rekor bonservis bedeliyle Süper Lig'den ayrıldı.
Cenk, Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncu olarak tarihe geçti. Milli futbolcu, Fenerbahçe'den 2015 yılında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi El-Ehli'ye 16 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Moussa Sow'un rekorunu ele geçirdi. Bu transferle Cenk ayrıca, Medipol Başakşehir'den sezon başında İtalya ligi ekibi Roma tarafından 13,4 milyon avro bedelle transfer edilen Cengiz Ünder'in elinde olan "en fazla bonservis ödenen yerli oyuncu" rekorunu da kırdı.
ARDA TURAN, TÜRKİYE'YE DÖNDÜ
Medipol Başakşehir, Barcelona'dan 2,5 yıllığına kiraladığı milli futbolcu Arda Turan ile sözleşme imzaladı. Böylece Arda Turan, 6,5 sezon sonra Süper Lig'e döndü.
Galatasaray'dan 2011-2012 sezonu başında 12 milyon avro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e giden Arda, burada geçirdiği 4 yılın ardından, 2015-2016 sezonu başında bu kez 34 milyon avro net bonservis karşılığında bir diğer İspanyol ekibi Barcelona'ya geçti. Katalan ekibinin kadrosunda 2,5 sezon kalan Arda, Medipol Başakşehir'e kiralık olarak transfer oldu.
Arda Turan, 2,5 sezon boyunca formasını giydiği Barcelona ile 55 maçta 15 gole imza attı. Milli oyuncu, bu süreçte bir lig, iki İspanya Kral Kupası, bir İspanya Süper Kupası, bir Dünya Kulüpler Kupası ve bir UEFA Süper Kupa kazandı.
GALATASARAY'DA YENİ BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ
Galatasaray Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda mevcut başkan Dursun Özbek'e üstünlük sağlayan Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün 37. başkanı oldu.
Sarı-kırmızılı kulübün 100. dönem yönetiminin belirlendiği ve Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen kongrede bin 623 oy alan Dursun Özbek'e, bin 703 oyla üstünlük sağlayan Mustafa Cengiz, kulübün 37. başkanı seçildi.
PYEONGCHANG KIŞ OLİMPİYATLARI
Sporda 2018 yılı şubat ayında PyeongChang Kış Olimpiyatları ön plana çıktı.
Güney Kore'nin Pyeongchang, Gangneung ve Jeongseon bölgelerinde düzenlenen olimpiyatlara 95 ülkeden yaklaşık 2 bin 900 sporcu katıldı.
Türkiye'yi olimpiyatlarda çeşitli branş ve kategorilerinde 8 sporcu temsil ederken, Türk sporcular dereceye giremedi.
KULÜPLER BİRLİĞİNDE FİKRET ORMAN DÖNEMİ
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 1 Şubat'ta yapılan Kulüpler Birliği Vakfının seçimlerinde başkanlığa seçildi.
Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda Orman, 17 kulübün desteğini alarak başkanlık koltuğuna oturdu.
Başkan Orman'ın yardımcılıklarını ise Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ve Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir yapacak.