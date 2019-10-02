Yılmaz Vural'dan sürpriz Galatasaray yorumu: Böyle giderse... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Ekim 2019, Çarşamba
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Yılmaz Vural'dan sürpriz Galatasaray yorumu: Böyle giderse...

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Türk Telekom Stadyumu'nda Paris Saint Germain'e 1-0 mağlup olması sonrası deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte Vural'ın dikkat çeken tespitleri ve ses getirecek çok özel açıklamaları... (fotomac.com.tr / Tarık Demir)

2 Ekim 2019 Çarşamba 12:54 Güncelleme: 02.10.2019 12:57
Yılmaz Vural'dan sürpriz Galatasaray yorumu: Böyle giderse...

PSG maçından Galatasaray'ın kadro tercihi doğru muydu?

Sahadaki 11 oyuncu da yabancıydı. Bu Avrupa düzeyindeki maçlarda yarışabilmek tanınan bir imkan ama bunu da göremedik. Yani Galatasaray'ın yabancıları bu seviye maçlarda etkili olamıyorsa bir yanlış var burada. Giren çıkan oyuncular hep yabancı. Sadece son dakikalarda Ömer Bayram'ı gördük. Onun dışında sahada Türk oynamıyor Galatasaray'da. Bu Türk futbolu adına çok acı. Türk gençlerinin ve oyuncularının bu seviye turnuvalarda oynaması gerekiyor.

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Yılmaz Vural'dan sürpriz Galatasaray yorumu: Böyle giderse...

Sizce neden yabancı oyuncular tercih ediliyor?

Üst düzey turnuvalarda yabancı oyuncular oynamasın demiyorum, bunun tercih nedeni rakiplerle yarışabilmek. Ama görüyoruz ki Galatasaray'ın yabancı oyuncuları, güçlü diğer rakipleriyle yarışamıyor. Bu seviyeye çıkamayor.

Yılmaz Vural'dan sürpriz Galatasaray yorumu: Böyle giderse...

Galatasaray'ın PSG karşısındaki oyun yapısı hakkında neler söylersiniz?

Galatasaray takım olarak savunma halindeydi. Top rakipteyken güç kaybediyor ve topu kazanınca da çoğalamıyor hücumda. Falcao'ya ne kenardan ne ortadan top geliyor. O yüzden değerlendiremiyoruz adamı. Bu lig maçlarında da böyle Falcao'yu öne çıkaran bir oyun yapısı yok Galatasaray'ın. Bu konuda maalesef zayıf kalıyorlar.

Yılmaz Vural'dan sürpriz Galatasaray yorumu: Böyle giderse...

"GOL ATAMIYORSAN ÖNEMİ YOK"

Savunma iyiydi baktığımız zaman. Top rakipteyken başarılı bir alan savunması yapıldı. PSG bu yüzden istediği oyunu oluşturamadı. Sadece pozisyon hataları sonrası defans arkasına toplar geldi. Onun dışında savunma başarılıydı. Ama futbolda savunmanızın iyi olması bir şeyi değiştirmiyor. Orta saha da yetmez. Çünkü gol atamazsanız hiçbir anlamı yoktur.

Yılmaz Vural'dan sürpriz Galatasaray yorumu: Böyle giderse...

Saha kenarından hareketli ve sinirli bir Fatih Terim vardı... Sizce Terim'i geren neydi?

Hoca maç başından sonuna kadar inanılmaz bir efor sarf etti. İsyan etme sebebi de oyuncularına derdini anlatamamasıydı. Bence Fatih hocayla oyuncuları arasında bir diyalog kopukluğu var. Bu da oyuna yansıyor.

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