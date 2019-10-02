Yılmaz Vural'dan sürpriz Galatasaray yorumu: Böyle giderse...

PSG maçından Galatasaray'ın kadro tercihi doğru muydu?

Sahadaki 11 oyuncu da yabancıydı. Bu Avrupa düzeyindeki maçlarda yarışabilmek tanınan bir imkan ama bunu da göremedik. Yani Galatasaray'ın yabancıları bu seviye maçlarda etkili olamıyorsa bir yanlış var burada. Giren çıkan oyuncular hep yabancı. Sadece son dakikalarda Ömer Bayram'ı gördük. Onun dışında sahada Türk oynamıyor Galatasaray'da. Bu Türk futbolu adına çok acı. Türk gençlerinin ve oyuncularının bu seviye turnuvalarda oynaması gerekiyor.