Yılmaz Vural'dan sürpriz Galatasaray yorumu: Böyle giderse...
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Türk Telekom Stadyumu'nda Paris Saint Germain'e 1-0 mağlup olması sonrası deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte Vural'ın dikkat çeken tespitleri ve ses getirecek çok özel açıklamaları... (fotomac.com.tr / Tarık Demir)
PSG maçından Galatasaray'ın kadro tercihi doğru muydu?
Sahadaki 11 oyuncu da yabancıydı. Bu Avrupa düzeyindeki maçlarda yarışabilmek tanınan bir imkan ama bunu da göremedik. Yani Galatasaray'ın yabancıları bu seviye maçlarda etkili olamıyorsa bir yanlış var burada. Giren çıkan oyuncular hep yabancı. Sadece son dakikalarda Ömer Bayram'ı gördük. Onun dışında sahada Türk oynamıyor Galatasaray'da. Bu Türk futbolu adına çok acı. Türk gençlerinin ve oyuncularının bu seviye turnuvalarda oynaması gerekiyor.
Galatasaray'ın PSG karşısındaki oyun yapısı hakkında neler söylersiniz?
Galatasaray takım olarak savunma halindeydi. Top rakipteyken güç kaybediyor ve topu kazanınca da çoğalamıyor hücumda. Falcao'ya ne kenardan ne ortadan top geliyor. O yüzden değerlendiremiyoruz adamı. Bu lig maçlarında da böyle Falcao'yu öne çıkaran bir oyun yapısı yok Galatasaray'ın. Bu konuda maalesef zayıf kalıyorlar.
"GOL ATAMIYORSAN ÖNEMİ YOK"
Savunma iyiydi baktığımız zaman. Top rakipteyken başarılı bir alan savunması yapıldı. PSG bu yüzden istediği oyunu oluşturamadı. Sadece pozisyon hataları sonrası defans arkasına toplar geldi. Onun dışında savunma başarılıydı. Ama futbolda savunmanızın iyi olması bir şeyi değiştirmiyor. Orta saha da yetmez. Çünkü gol atamazsanız hiçbir anlamı yoktur.