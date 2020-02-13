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Yıldız oyuncuya büyük övgü: Galatasaray'ın en büyük silahı olacak
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-0 mağlup olduğu mücadelenin rövanşında Aytemiz Alanyaspor'la sahasında karşı karşıya geldi. Rakibin 3-1 yenen sarı-kırmızılı ekip deplasman golü nedeniyle kupaya bu turda veda etti. Karşılaşmayı değerlendiren Fotomaç Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın yıldız ismini ön plana çıkardı. İşte o yazı...
13 Şubat 2020 Perşembe 07:48
Güncelleme: 13.02.2020 07:48
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LEVENT TÜZEMEN - EN KÖTÜSÜ HAKEMDİ
Alanyaspor'u turu geçtiği için kutluyorum. Erol Bulut'un öğrencileri ilk maçtaki 2-0'lık galibiyetin avantajını Türk Telekom Stadı'da iyi kullandılar ve yarı final biletini aldılar.
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanaki ilk maça derin bir rotasyonla çıkmasaydı kaybetmeyebilirdi. Fatih hoca, dünkü mücadelede ideal 11 ile takımını sahaya sürerken, amacı turu geçmekti.
İkinci yarı coşkulu, istekli ve müthiş baskılı bir Galatasaray izledik. Skor 3-1'e geldi ama müsait pozisyonlarda Feghouli yakaladığı fırsatları gole çeviremedi. Onyekeru'nun bir şutu direkten döndü. Stadı dolduran taraftarlar, Galatasaraylı oyuncuların sahaya karakter koymalarından mutlu oldu.
Galatasaraylılar, elenmelerine rağmen oyuncuları tribüne çağırıp alkışladı. Sarı-kırmızılıların elinde artık sadece Süper Lig hedefi kaldı. Fatih Terim'in oluşturduğu istikrarlı kadro, oyuncuların birbirleriyle bütünleşmesi Galatasaray'ı zirve yarışının göbeğine itecektir.
Onyekuru fiziksel olarak güçlendiğinde şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın en büyük silahı haline gelecektir.