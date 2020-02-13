Yıldız oyuncuya büyük övgü: Galatasaray'ın en büyük silahı olacak

İkinci yarı coşkulu, istekli ve müthiş baskılı bir Galatasaray izledik. Skor 3-1'e geldi ama müsait pozisyonlarda Feghouli yakaladığı fırsatları gole çeviremedi. Onyekeru'nun bir şutu direkten döndü. Stadı dolduran taraftarlar, Galatasaraylı oyuncuların sahaya karakter koymalarından mutlu oldu.