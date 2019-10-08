HaberlerGaleriYılbaşında yeni Galatasaray! Gidecekler ve gelecekler sonrası 2020 Aslan böyle...
Yılbaşında yeni Galatasaray! Gidecekler ve gelecekler sonrası 2020 Aslan böyle...
Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcularla şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Galatasaray'da istenilen performans bir türlü sergilenemiyor. Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, Süper Lig'in 7. haftasında Ankara deplasmanında Lig sonuncusu Gençlerbirliği ile berabere kaldı. Sergilenen futbola büyük tepki gösteren Terim, "Ocak ayına kadar sabredin" ifadeleriyle değişimi önceden haber vermişti. Yaptığı analizler sonucunda Ocak planını oluşturan Fatih Terim birçok oyuncuyu gönderecek. Yeni stoper ve hücum kanat transferinde de bir karar var... İşte Galatasaray'daki son dakika haberinin ayrıntıları...
8 Ekim 2019 Salı 14:58
Güncelleme: 08.10.2019 15:04
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in ilk 7 haftasında son 30 yılın en kötü performansını sergileyen Galatasaray'da Ocak'ta büyük değişim yaşanacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ocak ayını oldukça hareketli geçirmesi beklenen sarı-kırmızılılar, şartların oluşması sonucuna göre başta stoper olmak kaydıyla transfer takviyeleri yapmayı planlıyor.
Bu konuda izleme ekibine talimat verildi ve arayışlar başladı. Teknik direktör Fatih Terim, Luyindama'nın yanına mutlaka oyuncu istiyor.
Sezona kötü başlayan Marcao'nun ise yapılacak olası transferde kulübeye çekilmesi gündemde...
Sarı kırmızılılar sezon başında da girişimlerde bulunmuş ancak FFP nedeniyle stoperdeistediği hedeflere ulaşamamıştı.