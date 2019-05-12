Yazarlardan Rizespor - Galatasaray ve Serkan Çınar yorumları

Fatih Terim ise bu kadar kritik bir maçta riske girdi, oyuncusuna olan inancını ve güvenini ortaya koydu. O Diagne de maçın son anlarında biri penaltıdan olmak üzere 2 gol atarak galibiyeti getiren isim oldu. Maçı hiç bırakmayan ve skora başkaldırıp, galibiyeti isteyen bir diğer isim de Feghouli'ydi.

Gerçekten muhteşem oynadı.