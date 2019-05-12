Yazarlardan Rizespor - Galatasaray ve Serkan Çınar yorumları - Fotomaç
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Yazarlardan Rizespor - Galatasaray ve Serkan Çınar yorumları

Galatasaray, Rizespor'u deplasmanda 3-2 yenerek 3 puana uzandı. Karşılaşmada en çok konuşulanların başında ise hakem Serkan Çınar geldi. Serkan Çınar, Rizespor aleyhine verdiği iki penaltı ve bir kırmızı kart kararıyla gündeme oturdu. İşte otoritelerin Rizespor - Galatasaray maçı ve hakem Serkan Çınar hakkındaki değerlendirmeleri...
12 Mayıs 2019 Pazar 08:36 Güncelleme: 12.05.2019 09:08
Yazarlardan Rizespor - Galatasaray ve Serkan Çınar yorumları

ZEKİ UZUNDURUKAN – FOTOMAÇ

Hakem Serkan Çınar ve VAR'ın başındaki Alper Ulusoy'un verdiği kararlar maçın önüne geçti.

Galatasaray, penaltı kaçırdı, geriye düştü, Emre Akbaba'nın ayağının kırılması ile gözyaşlarına boğuldu.

Bütün bunlara rağmen Rize'de ayakta kalmayı bildi ve şampiyonluğu ne kadar istediğini gösterdi.

Maçın kahramanlarından Diagne, net goller kaçırdı, bu yetmezmiş gibi bir de penaltıyı direğe nişanladı.

Başka bir teknik direktör olsa ikinci yarının son bölümünde Diagne'yi oyundan alırdı.

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Yazarlardan Rizespor - Galatasaray ve Serkan Çınar yorumları

Fatih Terim ise bu kadar kritik bir maçta riske girdi, oyuncusuna olan inancını ve güvenini ortaya koydu. O Diagne de maçın son anlarında biri penaltıdan olmak üzere 2 gol atarak galibiyeti getiren isim oldu. Maçı hiç bırakmayan ve skora başkaldırıp, galibiyeti isteyen bir diğer isim de Feghouli'ydi.

Gerçekten muhteşem oynadı.

Yazarlardan Rizespor - Galatasaray ve Serkan Çınar yorumları

Galatasaray, adeta korku filmi gibi geçen karşılaşmayı kazanarak şampiyonluk kapısını araladı.

Emre Akbaba'nın sağ ayağının kırılması büyük talihsizlikti. Saha içinde iki takım futbolcuları gözyaşlarına boğuldu.

Allah hiçbir futbolcuya sakatlık göstermesin. İnşallah Emre Akbaba da bir an önce iyileşip, sahalara eskisinden daha sağlam döner...

Yazarlardan Rizespor - Galatasaray ve Serkan Çınar yorumları

Galatasaray'ın önünde artık şampiyonluk için 180 dakika kaldı. Sarı-kırmızılı futbolcular, Başakşehir ve Sivasspor maçlarını ayağı kırılan Emre Akbaba için de oynayacaktır. Bu şampiyonluğu Galatasaray çok istedi. Çok ter akıttı Galatasaray.

İnanılmaz geri dönüşlere, muhteşem maçlara imza attı.

Yazarlardan Rizespor - Galatasaray ve Serkan Çınar yorumları

Gelecek hafta Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan edeceğini düşünüyorum. Türk Telekom Stadı'nda 52 bin taraftarının desteği ile Başakşehir engelini rahat aşar sarı-kırmızılılar.

Galatasaray'a söz konusu şampiyonluk yaklaşık 1 milyar Lira gelir de getirecek. Bu şu demek aynı zamanda; bu para ile daha iddialı bir kadro kurup, gelecek sezonun da en güçlü şampiyonluk adayı Galatasaray olur.

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