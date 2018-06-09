Vitinho'ya Şampiyonlar Ligi baskısı! (19 Temmuz Galatasaray transfer gündemi)
19 Temmuz Galatasaray transfer gündemi
VİTİNHO'YA BASKI
G.Saray'ın Vitinho transferi ile ilgili ESPN muhabiri Mauro Cezar'dan sürpriz bir iddia geldi... Brezilyalı gazeteci Flamengo'nun Vitinho'yu almasına G.Saray'ın engel olduğunu ileri sürüp, "Vitinho hazırdı. Rio'ya gelecekti. Sonra bir anda Türkler çıktı. İşler karıştı. Vitinho ile konuşamadım ama menajerinin Şampiyonlar Ligi'nde oynaması için baskı yaptığını duyuyorum" diye konuştu. (Fotomaç / 19 Temmuz)
FENER'E TARİHİ ÇALIM: BAS DOST!
?Bafetimbi Gomis'e gelen gayrı resmi teklif sonrasında Galatasaray'da transfer planları bir anda değişti. Öncelikle 8 numara ve stoper arayan sarıkırmızılıların diğer hedefleri ise kanat oyuncusu ve 9.5 numaraydı. Ama Suudi Arabistan'dan Al Hilal'in Fransız yıldızı Arabistan'a götürmeye niyetli görünmesi üzerine planlar değişti. Galatasaray'ın kurmayları ise hiç vakit kaybetmeden kolları sıvadı. Scout ekibi, Fatih Terim'e uygun şartlarda transfer edilebilecek 4 kişilik bir liste sundu.
Devler Ligi cazibesi
Listede; Bas Dost, Marcus Berg, Prijovic ve Falcao yer alırken, 4 ismin geçen sezonu iyi bir şekilde tamamladığı da hatırlatıldı. Oyuncular arasında Fenerbahçe'nin de uzun süredir gündeminde yer alan 29 yaşındaki Bas Dost öne çıktı. Bas Dost'un da Şampiyonlar Ligi opsiyonu ile ikna edilmesinin kolay olabileceği notlara eklendi. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın, Hollandalı golcünün, Türkiye haklarını elinde bulunduran Mithat Halis'le görüşme yapacak olması da işlerin ciddiyetini ortaya koydu.
?Cimbom'un eli güçlenecek
Bafe Gomis'ten gelmesi muhtemel 20 milyon euro Galatasaray'ı başrol oyuncusu haline getirecek. İlk etapta 7 milyon euro Bas Dost'un bonservisi için ödenecek. 3.5 milyon euro'ya Emre Akbaba'nın bonservisi alınacak. 5.9 milyon euro'ya Trezeguet transferi bitirilecek. 1 milyon euro da Denayer'in yeniden kiralanması için Manchester City'ye teklif edilecek.
?Sporting'i sildi
Bas Dost, geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon ile 49 karşılaşmada forma giyerken, 34 gol, 7 asistlik başarılı bir performans sergiledi. Portekizli taraftarların idmanı basması ve kendilerine saldırması üzerine ise takımdan ayrılma kararı almıştı. (Fotomaç / 19 Temmuz)
SLAVİA PRAG DEVREDEN ÇIKTI
Slavia Prag Finans Direktörü Daniel Konrad, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Mahmoud Trezeguet transferinden resmi olarak vazgeçtiklerini açıkladı. Konrad, yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Trezeguet transferinden vazgeçmiştir. Trezguet'e sunduğumuz teklifin son geçerlilik tarihi 17 Temmuz gecesiydi. Üzülerek söylüyorum ki, bir cevap gelmedi ve transfer gerçekleşmedi. Bir finans direktörü olarak söylüyorum ki, transfer ayırabilecek 5 milyon euro'muz hala kulübümüzün banka hesabındadır" ifadelerini kullandı.
Kontrolden bile geçmişti
Mahmoud Trezguet, geçtiğimiz hafta içerisinde sağlık kontrolleri için Prag'a gitmiş ve anlaşmak için masaya oturmuş ancak son anda imza atmaktan vazgeçmişti. (Fotomaç / 19 Temmuz)
ASLAN'A BİR GENÇ YILDIZ DAHA
Finlandiya'da devam eden U19 Avrupa Şampiyonası'nı takip eden Elmander, Norveç'e 2 gol atan Portekiz'in sol açığı Trincao'uyu izledi. Genç oyuncu için olumlu rapor sunarken Terim de Bruma'ya benzetilen Trincao için temas kurulmasını istedi. Braga'nın B takımında forma giyen Trincao'nun bu durumdan çok memnun olduğu belirtildi. (Fotomaç / 18 Temmuz)
EMRE AKBABA İÇİN YENİ ÖNERİ
Emre Akbaba transferinde yeni bir dönemece girildi... Tolga Ciğerci ve Eren Derdiyok'un yüksek maaşları nedeniyle takımdan ayrılmak istemediği ortamda Galatasaray yönetimi, Alanyaspor'a, Linnes ve Carole'u önerdi. Carole bonservisi ile Linnes ise kiralık olarak Alanyaspor'da forma giyecek.
Devreye girdi
Akdeniz ekibi, bu oyuncuları kabul etse de Emre için 2 milyon euro da para istedi. Başarılı oyuncunun da transferi için devreye girdiği ve Alanyaspor'dan alacaklarında indirime gidebileceğini bildirdi. Taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. (Fotomaç / 18 Temmuz)