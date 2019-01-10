Ve yollarını resmen ayırdı! İstanbula geliyor... - Galeri - Fotomaç
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Ve yollarını resmen ayırdı! İstanbul'a geliyor...
Golcü transferi için hummalı bir çalışma içerisinde olan Galatasaray, aradığı ismi nihayet buldu...
10 Ocak 2019 Perşembe, 17:22:26
Güncelleme: 17:41:17
Devre arasında takıma mutlak bir golcü transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray'da mutlu sona çok yakın... Dünyaca ünlü yıldız Aslan için İstanbul'a geliyor... İşte transfer gelişmeleri:
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezonun ikinci yarısına yeni golcüsü isle girmeyi planlayan Galatasaray'da sürpriz denilebilecek bir gelişme yaşandı.
Alan transferinde çıkan pürüzleri çözmeye çalışan Aslan'da yeni bir isim gündeme geldi.
Bonservisi Chelsea'de bulunan dünyaca ünlü yıldız İstanbul'a gelmek için sarı kırmızılıların transfer çözümlemelerini yapmasını bekliyor...
O isim Kongo asıllı Belçikalı yıldız Michy Batshuayi... 25 yaşındaki oyuncu kiralık olarak formasını giydiği Valencia'dan kesin olarak ayrılıyor.