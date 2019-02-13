Ve Fatih Terim kararını verdi! Gelecek sezon takımda... - Fotomaç
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Ve Fatih Terim kararını verdi! Gelecek sezon takımda...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gelecek sezon için takıma dair flaş bir karar aldı ve bunu yönetime bildirdi...

13 Şubat 2019 Çarşamba 10:32
Ve Fatih Terim kararını verdi! Gelecek sezon takımda...

Sarı kırmızılı ekipte tecrübeli teknik adam Fatih Terim 2019-2020 sezonu takım adına verdiği kararı şimdiden yönetime sundu.

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Ve Fatih Terim kararını verdi! Gelecek sezon takımda...

İşte Terim'in takımdan "Ayrılabilir ve transfer edelim" dediği isimler:

Ve Fatih Terim kararını verdi! Gelecek sezon takımda...

Zaten hali hazırda takımda düşünülmeyen ve kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok ile yollar ayrılacak.

Ve Fatih Terim kararını verdi! Gelecek sezon takımda...

Özellikle Trabzonspor maçında hücum organizasyonlarını neredeyse kusursuz gerçekleştiren ikiliden Terim, diğer maçlarda da aynı performansı istedi.

Ve Fatih Terim kararını verdi! Gelecek sezon takımda...

O iki isim: Belhanda ve Feghouli. Bu ikilinin kaderini ise oynanacak maçlar belirleyecek.

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