Ve Fatih Terim kararını verdi! Gelecek sezon takımda... - Fotomaç
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Ve Fatih Terim kararını verdi! Gelecek sezon takımda...
Ve Fatih Terim kararını verdi! Gelecek sezon takımda...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gelecek sezon için takıma dair flaş bir karar aldı ve bunu yönetime bildirdi...
13 Şubat 2019 Çarşamba 10:32
Sarı kırmızılı ekipte tecrübeli teknik adam Fatih Terim 2019-2020 sezonu takım adına verdiği kararı şimdiden yönetime sundu.
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İşte Terim'in takımdan "Ayrılabilir ve transfer edelim" dediği isimler:
Zaten hali hazırda takımda düşünülmeyen ve kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok ile yollar ayrılacak.
Özellikle Trabzonspor maçında hücum organizasyonlarını neredeyse kusursuz gerçekleştiren ikiliden Terim, diğer maçlarda da aynı performansı istedi.
O iki isim: Belhanda ve Feghouli. Bu ikilinin kaderini ise oynanacak maçlar belirleyecek.