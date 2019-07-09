HaberlerGaleriVe beklenen haber geldi! İşte Diagne'nin yeni adresi... Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Ve beklenen haber geldi! İşte Diagne'nin yeni adresi... Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Galatasaray'da gönderilecekler listesinin ilk sırasında yer alan Mbaye Diagne'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Attığı gollere rağmen takındığı tavırla Fatih Terim ve taraftarların tepkisini çeken Diagne, 3 İngiliz ekibinin takibinde. Suudi Arabistan'a gitmek istemeyen Senegalli golcü de İngiltere Premier Ligi'ne gitmeye sıcak bakıyor.
9 Temmuz 2019 Salı 13:10
Güncelleme: 09.07.2019 13:10
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Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray, hareketli bir yaz transfer dönemi geçiriyor.
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Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar; Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Adem Büyük, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz ile resmi sözleşme imzaladı.
Çalışmalarına hız kesmeden devam eden Aslan'ın gündemindeyse Ever Banega, Henry Onyekuru, Radamel Falcao, Vincent Aboubakar ve Deniz Türüç gibi isimler yer alıyor.
Cimbom'un transfer yapmaya devam edebilmesi ve FFP'ye takılmaması için transferde kaynak yaratması gerekiyor.
Bu yüzden kadroda piyasa değeri yüksek oyuncuları elinden çıkarabilecek olan Galatasaray'ın satış listesinin tepesinde Mbaye Diagne yer alıyor.