Ünlü yorumcudan şok sözler: Falcao Ramos'un kucağına atılmaz!
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, evinde Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, hem Galatasaray - Sivasspor hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray - Real Madrid maçlarını değerlendirdi. İşte birbirinden çarpıcı o sözler...
20 Ekim 2019 Pazar 11:57
Güncelleme: 20.10.2019 11:57
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NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'daki son yaşanılanlara dair konuştu. İşte o açıklamalar...
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"FALCAO, ANTRENMANA ÇIKMIYORMUŞ" Falcao, 17 gündür antrenmana çıkmıyormuş. Hoca Ömer Bayram'ın 3 sarı kartı olduğunu bilmiyor muydu?
Kimi çıkardı? 3 sarı kartı olan Belhanda'yı çıkardı. Ali Palabıyık, Belhanda'ya göstermedi, Ömer'e gösterdi.
"SİVAS KADROSU FARKLI BİR KADROYDU" Galatasaray'ın Sivasspor maçındaki kadrosu, farklı bir kadroydu. Teknik olarak iyi değiller.
Galatasaray dönen topları alarak ekonomik oynuyordu. Barcelona mı çok koşar, Rosenborg mu? Rosenborg çok koşuyor. 12 km. koşsan ne olacak, Barcelona 2 pasla çözüyor.