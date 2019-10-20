Ünlü yorumcudan şok sözler: Falcao Ramos'un kucağına atılmaz! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Ekim 2019, Pazar
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Ünlü yorumcudan şok sözler: Falcao Ramos'un kucağına atılmaz!

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, evinde Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, hem Galatasaray - Sivasspor hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray - Real Madrid maçlarını değerlendirdi. İşte birbirinden çarpıcı o sözler...
20 Ekim 2019 Pazar 11:57 Güncelleme: 20.10.2019 11:57
Ünlü yorumcudan şok sözler: Falcao Ramos'un kucağına atılmaz!

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'daki son yaşanılanlara dair konuştu. İşte o açıklamalar...

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Ünlü yorumcudan şok sözler: Falcao Ramos'un kucağına atılmaz!

"FALCAO, ANTRENMANA ÇIKMIYORMUŞ"
Falcao, 17 gündür antrenmana çıkmıyormuş. Hoca Ömer Bayram'ın 3 sarı kartı olduğunu bilmiyor muydu?

Ünlü yorumcudan şok sözler: Falcao Ramos'un kucağına atılmaz!

Kimi çıkardı? 3 sarı kartı olan Belhanda'yı çıkardı. Ali Palabıyık, Belhanda'ya göstermedi, Ömer'e gösterdi.

Ünlü yorumcudan şok sözler: Falcao Ramos'un kucağına atılmaz!

"SİVAS KADROSU FARKLI BİR KADROYDU"
Galatasaray'ın Sivasspor maçındaki kadrosu, farklı bir kadroydu. Teknik olarak iyi değiller.

Ünlü yorumcudan şok sözler: Falcao Ramos'un kucağına atılmaz!

Galatasaray dönen topları alarak ekonomik oynuyordu. Barcelona mı çok koşar, Rosenborg mu? Rosenborg çok koşuyor. 12 km. koşsan ne olacak, Barcelona 2 pasla çözüyor.

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