Ünlü yorumcudan şok sözler: Falcao Ramos'un kucağına atılmaz!

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, evinde Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, hem Galatasaray - Sivasspor hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray - Real Madrid maçlarını değerlendirdi. İşte birbirinden çarpıcı o sözler...

20 Ekim 2019 Pazar 11:57 Güncelleme: 20.10.2019 11:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





