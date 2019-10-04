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Ünlü teknik adamdan şok sözler! "Galatasaray vasat bir takım"
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında konuk ettiği Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup oldu. Türk Telekom Stadı'nda oynanan kritik mücadele Fransız basınında da geniş yankı bulurken, dünyaca ünlü teknik adam, Galatasaray'a dair sarı-kırmızılı taraftarları kızdıracak ifadeler kullandı. Son dakika Galatasaray haberleri...
4 Ekim 2019 Cuma 15:08
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Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray Club Brugge, Paris Saint-Germain ve Real Madrid ile mücadele ettiği A Grubu'ndaki ikinci maçında Türk Telekom Stadı'nda Fransız devini konuk etti.
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Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin 52. dakikada attığı gole engele olamadı ve sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.
Cimbom'un sahadan yenik ayrılmasına rağmen oynadığı futbol başta sarı-kırmızılı taraftarlar olmak üzere spor camiasının takdirini kazandı.
Özellikle Seri, Muslera, Luyindama ve Donk'un sergilediği performanslar büyük beğeni topladı.
Galatasaraylı taraftarlar maç sonunda mücadelenin büyük bir bölümünde PSG'ye karşı üstün bir oyun sergileyen futbolcuları tribüne çağırarak tezahüratlarını sürdürdü.