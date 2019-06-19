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Transferde şok gelişme! Eren Derdiyok ezeli rakibe gidiyor
Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun devre arasında Serdar Aziz ile birlikte kadro dışı kalan Eren Derdiyok ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sezonun ikinci yarısını bireysel antrenmanlarla tamamlayan Eren, sarı-kırmızılıların ezeli rakibine transfer olmak üzere...
19 Haziran 2019 Çarşamba 10:59
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Galatasaray'da Fatih Terim'in kadro dışı bıraktığı Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oluyor...
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Eren sezonun sona ermesinin ardından Galatasaray ile ilgili şu açıklamaları yapmıştı;
"Galatasaray'da iyi şeyler yaşadım. Kupalar kaldırdık, kaldırdım. Katkım oldu mu bilmiyorum. Buna ben karar veremem. Güzel bir şekilde geldim ve güzel bir şekilde ayrılmak istedim.
BÖYLE AYRILMAK İSTEMEZDİM
Genel olarak üzüldüm ama dediğim gibi her şeyde bir hayır vardır. Buna saygı göstermek zorundaydım. Çok şükür şampiyonluk geldi. Bu şampiyonluğa katkım olduysa ne mutlu bana.
Galatasaray'dan güzel bir şekilde ayrılmak istedim. Şampiyonluk kutlamalarının yapıldığı gece bir yerden ararlar diye bekledim ama sonuçta kadro dışı kalmıştım.