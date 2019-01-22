Transferde bir numaralı hedef İtalya'dan!

Galatasaray'ın Semih Kaya'dan sonra forvet ve stoper bölgesine birer takviye daha yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Aslan'ın bir numaralı hedefi ise İtalya'dan. İşte sarı-kırmızılıların stoper ve forvet transferindeki son durumu...
22 Ocak 2019 Salı, 22:18:52
Güncelleme: 07:51:24
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Galatasaray'da stoper bölgesi için, iç ve dış transferde yeni gelişmeler yaşanıyor.
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Kadro dışı bırakılıp, satış listesine konulan Serdar Aziz için tek ciddi kulübün Fenerbahçe olduğu biliniyordu.
Sarı-lacivertlilerin 28 yaşındaki stoper için kulüpten alacağı 2.4 milyon euro'yu ödemek istediği belirtildi.
Galatasaray'ın ise 4.5 milyon euro'dan aşağısını kabul etmediği belirtildi.
Serdar 2016 yazında Bursa'dan 4 milyon euro'ya geldi.