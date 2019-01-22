Transferde bir numaralı hedef İtalyadan! - Fotomaç
23 Ocak 2019, Çarşamba
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Transferde bir numaralı hedef İtalya'dan!

Galatasaray'ın Semih Kaya'dan sonra forvet ve stoper bölgesine birer takviye daha yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Aslan'ın bir numaralı hedefi ise İtalya'dan. İşte sarı-kırmızılıların stoper ve forvet transferindeki son durumu...
22 Ocak 2019 Salı, 22:18:52 Güncelleme: 07:51:24
Transferde bir numaralı hedef İtalyadan!

Galatasaray'da stoper bölgesi için, iç ve dış transferde yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Transferde bir numaralı hedef İtalyadan!

Kadro dışı bırakılıp, satış listesine konulan Serdar Aziz için tek ciddi kulübün Fenerbahçe olduğu biliniyordu.

Transferde bir numaralı hedef İtalyadan!

Sarı-lacivertlilerin 28 yaşındaki stoper için kulüpten alacağı 2.4 milyon euro'yu ödemek istediği belirtildi.

Transferde bir numaralı hedef İtalyadan!

Galatasaray'ın ise 4.5 milyon euro'dan aşağısını kabul etmediği belirtildi.

Transferde bir numaralı hedef İtalyadan!

Serdar 2016 yazında Bursa'dan 4 milyon euro'ya geldi.

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