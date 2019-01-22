Transferde bir numaralı hedef İtalya'dan!

Galatasaray'ın Semih Kaya'dan sonra forvet ve stoper bölgesine birer takviye daha yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Aslan'ın bir numaralı hedefi ise İtalya'dan. İşte sarı-kırmızılıların stoper ve forvet transferindeki son durumu...

22 Ocak 2019 Salı, 22:18:52 Güncelleme: 07:51:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





