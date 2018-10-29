The Sundan flaş iddia! Bayern Münih ve PSG o ismin peşinde - Galeri - Fotomaç
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    The Sun'dan flaş iddia! Bayern Münih ve PSG o ismin peşinde

    İngiliz The Sun gazetesi, Bayern Münih ve Paris Saint Germain'in Galatasaraylı yıldız ismin peşinde olduğunu yazdı
    29 Ekim 2018 Pazartesi, 12:21:31 Güncelleme: 12:23:33
    The Sundan flaş iddia! Bayern Münih ve PSG o ismin peşinde

    Galatasaraylı Onyekuru için Avrupa'da çıkan transfer iddiaları dikkat çekiyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    The Sundan flaş iddia! Bayern Münih ve PSG o ismin peşinde

    İngiliz basınında yer alan haberlere göre Henry Onyekuru için Bayern Münih, PSG ve Marsilya devrede.

    The Sundan flaş iddia! Bayern Münih ve PSG o ismin peşinde

    İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre Henry Onyekuru'ya Bayern Münih, Paris Saint Germain'in ilgisi var.

    The Sundan flaş iddia! Bayern Münih ve PSG o ismin peşinde

    Bonservisi Everton'da olan futbolcunun Galatasaray'da kiralık olarak forma giydiği ve performansının bu kulüpler tarafından dikkatle takip edildiği belirtildi.

    The Sundan flaş iddia! Bayern Münih ve PSG o ismin peşinde

    21 yaşındaki Nijeryalı futbolcu bu sezon Galatasaray fromasıyla 10 maça çıktı ve 2 gol attı.

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