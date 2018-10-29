The Sundan flaş iddia! Bayern Münih ve PSG o ismin peşinde

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The Sun'dan flaş iddia! Bayern Münih ve PSG o ismin peşinde
İngiliz The Sun gazetesi, Bayern Münih ve Paris Saint Germain'in Galatasaraylı yıldız ismin peşinde olduğunu yazdı
29 Ekim 2018 Pazartesi, 12:21:31
Güncelleme: 12:23:33
Galatasaraylı Onyekuru için Avrupa'da çıkan transfer iddiaları dikkat çekiyor.
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İngiliz basınında yer alan haberlere göre Henry Onyekuru için Bayern Münih, PSG ve Marsilya devrede.
İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre Henry Onyekuru'ya Bayern Münih, Paris Saint Germain'in ilgisi var.
Bonservisi Everton'da olan futbolcunun Galatasaray'da kiralık olarak forma giydiği ve performansının bu kulüpler tarafından dikkatle takip edildiği belirtildi.
21 yaşındaki Nijeryalı futbolcu bu sezon Galatasaray fromasıyla 10 maça çıktı ve 2 gol attı.