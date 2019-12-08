Teklif yapıldı! İşte Galatasaray'ın yeni sol beki - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Aralık 2019, Pazar
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Teklif yapıldı! İşte Galatasaray'ın yeni sol beki

Süper Lig'de Alanyaspor galibiyetiyle nefes alan Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Ligde 23 puanla 6. sırada bulunan sarı-kırmızılırda gözler ara transfer dönemine çevrilmişti. Transferde işi sıkı tutan Galatasaray yönetimi yıldız futbolcuya teklifini yaptı. Yıldız isim yaz transfer sezonunun başında Fenerbahçe'nin de transfer listesindeydi. İşte gündem belirleyecek transfer gelişmesinin detayları...
8 Aralık 2019 Pazar 20:25
Teklif yapıldı! İşte Galatasaray'ın yeni sol beki

Galatasaray yeni sol bekine kavuşuyor.

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Teklif yapıldı! İşte Galatasaray'ın yeni sol beki

Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılılar ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırmıştı.

Teklif yapıldı! İşte Galatasaray'ın yeni sol beki

Yaz transfer sezonunda yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da bu futbolcular şu ana kadar isimlerinin karşılığını sahaya yansıtamadı.

Teklif yapıldı! İşte Galatasaray'ın yeni sol beki

Devre arasında takıma doğrudan katkı sağlayacak isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar hummalı bir çalışma içinde.

Teklif yapıldı! İşte Galatasaray'ın yeni sol beki

Orta saha, sol bek, stoper, santrfor ve kanat mevkilerine transfer yapmayı düşünen Galatasaraylı kurmaylar transferde ince eleyip sık dokuyor.

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