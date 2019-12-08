Teklif yapıldı! İşte Galatasaray'ın yeni sol beki

Süper Lig'de Alanyaspor galibiyetiyle nefes alan Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Ligde 23 puanla 6. sırada bulunan sarı-kırmızılırda gözler ara transfer dönemine çevrilmişti. Transferde işi sıkı tutan Galatasaray yönetimi yıldız futbolcuya teklifini yaptı. Yıldız isim yaz transfer sezonunun başında Fenerbahçe'nin de transfer listesindeydi. İşte gündem belirleyecek transfer gelişmesinin detayları...
8 Aralık 2019 Pazar 20:25
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Galatasaray yeni sol bekine kavuşuyor.
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Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılılar ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırmıştı.
Yaz transfer sezonunda yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da bu futbolcular şu ana kadar isimlerinin karşılığını sahaya yansıtamadı.
Devre arasında takıma doğrudan katkı sağlayacak isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar hummalı bir çalışma içinde.
Orta saha, sol bek, stoper, santrfor ve kanat mevkilerine transfer yapmayı düşünen Galatasaraylı kurmaylar transferde ince eleyip sık dokuyor.