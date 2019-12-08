Teklif yapıldı! İşte Galatasaray'ın yeni sol beki

Süper Lig'de Alanyaspor galibiyetiyle nefes alan Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Ligde 23 puanla 6. sırada bulunan sarı-kırmızılırda gözler ara transfer dönemine çevrilmişti. Transferde işi sıkı tutan Galatasaray yönetimi yıldız futbolcuya teklifini yaptı. Yıldız isim yaz transfer sezonunun başında Fenerbahçe'nin de transfer listesindeydi. İşte gündem belirleyecek transfer gelişmesinin detayları...

8 Aralık 2019 Pazar 20:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





