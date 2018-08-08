8 Ağustos 2018 Çarşamba, 23:07:25
Güncelleme: 23:12:27
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Tarih yazarı Galatasaray!
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4 yılı üst üste olmak üzere 21 şampiyonluğu bulunan Cimbom, Süper Lig'de bir çok rekoru elinde tutuyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tarih yazarı Galatasaray!
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Süper Lig'in son şampiyonu G.Saray, yarın 2018-19 sezonunu Ankaragücü deplasmanında yapacağı maçla açıyor. Yeni sezona bir kez daha favori olarak giren sarı-kırmızılıların başarıları saymakla bitmiyor. Süper Lig tarihinin en başarılı kulübü olan Cimbom, 21 şampiyonluk kazanarak (FB 19, BJK 15) rakiplerini sollamayı başardı. Türkiye'de üçüncü ve dördüncü yıldızı armasına işleyen ilk kulüp olan G.Saray, 4 yıl üst üste şampiyonluk (1996-2000) yaşayan tek takım durumunda bulunuyor.
Tarih yazarı Galatasaray!
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EN KRALI GOMİS!
Lig tarihinde geri kalan 60 sezonda 32 Türk, 10 yabancı olmak üzere 42 futbolcu gol kralı oldu. G.Saray 16 kez ile bu kulvarda başı çekti. G.Saray'ın Fransız yıldızı Gomis, geçen sezon 29 kez fileleri sarsarak, Türkiye'de bir sezonda en çok lig golü atan yabancı oyuncu oldu.
Tarih yazarı Galatasaray!
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KULAKLARI SAĞIR ETTİ
Süper Lig'de 2010-11 sezonunda Türk Telekom'da oynanan G.Saray-F. Bahçe derbisinde desibel rekoru kırıldı. Sarı-kırmızılılar, bir spor stadyumunda tezahüratla ulaşılan en yüksek ses rekorunun sahibi oldu. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başaran taraftarlar, 131.76'lık bir desibele çıktı.
Tarih yazarı Galatasaray!
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GOL YAĞDI
Sarı-kırmızılılar, 1962-63 sezonunda iki aşamalı olarak gerçekleştirilen ligde toplam 42 maça çıktı. G.Saray bu müsabakalarda rakip kalelere 105 gol bıraktı. Aslan böylelikle Lig tarihinin en skorer takımı olmayı başardı.