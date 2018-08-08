EN KRALI GOMİS!

Lig tarihinde geri kalan 60 sezonda 32 Türk, 10 yabancı olmak üzere 42 futbolcu gol kralı oldu. G.Saray 16 kez ile bu kulvarda başı çekti. G.Saray'ın Fransız yıldızı Gomis, geçen sezon 29 kez fileleri sarsarak, Türkiye'de bir sezonda en çok lig golü atan yabancı oyuncu oldu.