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Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a! Mert Hakan'a eküri olacak
Sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim gelecek sezon kadro planlamalarına şimdiden başlarken, transfer için de isim aranması talimatı verdi. Lemina ve Seri'nin gelecek sezon takımda kalmasının zor olmasıyla ön libero arayışlarına giren Aslan aradığı ismi ise Süper Lig'de buldu. Cimbom, Mert Hakan'ın yanına Kasımpaşalı yıldızı monte edecek.
4 Haziran 2020 Perşembe 06:38
Güncelleme: 04.06.2020 06:38
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Üst üste 3. şampiyonluğunu kazanmak isteyen Galatasaray, gelecek sezon için de planlamalarını yürütmeye devam ediyor. Tekrar Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen sarı-kırmızılar, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
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Corona virüsü nedeniyle çalışmalarına hız veren Cimbom'da birçok yıldız futbolcu ile görüşme de gerçekleştirildi.
Transferde bonservis bedeli ödemek istemeyen Galatasaray, bu nedenle sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolculara yönelmişti.
Takım ruhunu yakalamak isteyen Cimbom, gelecek sezonda yerli ağırlıklı bir kadro hedefliyor. Geçtiğimiz sezonlarda da gündeme gelen Kasımpaşalı Aytaç Kara'nın sezon sonunda sarı-kırmızılı formayı giymesi planlanıyor.
Sezon başında Fulham'dan Seri'yi, Southampton'dan Lemina'yı kiralayan Galatasaray, sözleşmelerdeki 18 ve 16 milyon Euro olan satın alma opsiyonlarını kullanmayacak.