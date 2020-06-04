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Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a! Mert Hakan'a eküri olacak

Sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim gelecek sezon kadro planlamalarına şimdiden başlarken, transfer için de isim aranması talimatı verdi. Lemina ve Seri'nin gelecek sezon takımda kalmasının zor olmasıyla ön libero arayışlarına giren Aslan aradığı ismi ise Süper Lig'de buldu. Cimbom, Mert Hakan'ın yanına Kasımpaşalı yıldızı monte edecek.

4 Haziran 2020 Perşembe 06:38 Güncelleme: 04.06.2020 06:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





