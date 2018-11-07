Spor yazarlarından Fatih Terime cevap

Dikkat edin, Beşiktaş da Galatasaray da VAR'dan şikâyetçi. Ben onların yerinde olsam 4 kere düşünür 1 kere konuşurdum ya da hiç konuşmazdım. Diyorlar ki "VAR'dan dolayı biz 1 tane puan kazanmadık, VAR hep aleyhimizde." Peki soruyorum şimdi onlara… VAR olmasaydı demek ki o pozisyonlar kabul edilecekti, yani ofsayttan gol atacaklardı, aleyhlerine penaltı verilmeyecekti.