Spor yazarlarından Fatih Terime cevap

Spor yazarlarından Fatih Terim'e cevap
Erman Toroğlu: Adaletten şikâyet ediyorlar!
Hem Anadolu takımları doğru transferler yapıyorlar, bütçelerini öyle ayarlıyorlar hem de büyükler yıllarca sorumsuz işler yaptılar. Bunun yanında çok paralar kayboldu. Bunun dışında ikinci önemli bir şık daha var. Büyük takımların başkanları kendi ağızlarıyla yakalanmaya başladılar. Hangi konuda? VAR'da...
Dikkat edin, Beşiktaş da Galatasaray da VAR'dan şikâyetçi. Ben onların yerinde olsam 4 kere düşünür 1 kere konuşurdum ya da hiç konuşmazdım. Diyorlar ki "VAR'dan dolayı biz 1 tane puan kazanmadık, VAR hep aleyhimizde." Peki soruyorum şimdi onlara… VAR olmasaydı demek ki o pozisyonlar kabul edilecekti, yani ofsayttan gol atacaklardı, aleyhlerine penaltı verilmeyecekti.
VAR ne yapıyor? Adalet dağıtıyor. Yani Galatasaray Başkanı da Beşiktaş Başkanı da adalet dağıtımından şikâyetçiler… İnanılır gibi değil. VAR'la beraber, şapkalar düştü, keller göründü. Bakınız, geçtiğimiz yıllara dönün, çok uzağa gitmeden… Nerede idareciler ve teknik adamlar başarısız olacaklarını hissediyorlar, ilk sığındıkları liman hakemler. Sorarım Fatih'e, geçen sene Muslera Alanya maçında atılsaydı, penaltı verilseydi şampiyon olabilirler miydi? Son maçta tacı, korneri söylüyorlar ama şunu ya kasıtlı söylüyorlar ya da bilmiyorlar.
Taca kornere VAR karışmıyor beyler. Kamuoyunu yanlış yönlendirmeyin. Kendi futbolcuna bak. Orada da korner yanlış verildi, ona ne diyeceğiz peki? Sevgili Spor Bakanı ve 5 yıldır uyuyan Futbol Federasyonu… "Hakemler soyunma odasına girmeden teknik adamlar yeşil çime basamazlar" cümlesini 5 yıl evvel yoktan yere kaldırdınız. Bu cümleyi tekrar geri koyun acil. Bu yönetmeliği yerli yerine oturtunuz.
Teknik adamlar yönetmeliği çok iyi biliyorlar da sahaya giriyorlar. Mahmut Özgener federasyonunun yaptığı hatayı düzeltin, olayların yüzde 80'ini düzeltmiş olursunuz. Ey federasyon… Daha bu basit yönetmeliklerin farkında değilsiniz, lütfen düzeltin. Spor bakanımız da futbol federasyonunu bu konuda ikaz ederse bence çok doğru bir iş yapmış olur.