Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ - SERI VE SERİ

Sivasspor açısından 'kazanmak' kalan haftalarda tarifsiz bir öz güven yakıtı olacaktı. Galatasaray ise bu sezon evinde hiç yenilmemiş bir takımdan alacağı tek puana fazlasıyla razıydı aslında. Müthiş bir baskıyla başladı ev sahibi takım maça. 7. dakikada Hakan'ın golüne kadar Muslera iki önemli kurtarış yapmış, konuk takım henüz iki pas dahi gerçekleştirememişti.