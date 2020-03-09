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09 Mart 2020, Pazartesi
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Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 25'inci hafta maçında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Sivasspor'un golleri Hakan Arslan ve Emre Kılınç'tan gelirken, Galatasaray'ın gollerini Falcao ve Feghouli kaydetti. Bu sonuçla her iki takımda puanını 49'a yükseltti. Spor yazarları da Sivasspor-Galatasaray arasında oynanan karşılaşma ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
9 Mart 2020 Pazartesi 06:52 Güncelleme: 09.03.2020 06:52
Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN - FIRSAT KAÇTI

Sivasspor'un "baskın basanındır" tarzında ilk 10 dakika ortaya koyduğu baskıda şaşıran ve dağılan Galatasaray'da iki net kurtarışa imza atan Muslera'nın Hakan Arslan'ın diziyle attığı gole yapacağı bir hamle yoktu. Galatasaraylı gol sonrası çabuk toparlandı ve Seri-Lemina- Feghouli üçlüsünün etkili pas organizasyonunda oyunun kontrolünü hemen eline geçirdi. Bu geri dönüş tesadüf değil. Çünkü G.Saray, Kadıköy'de F.Bahçe önünde de geriye düşmelerine rağmen maçı çevirmişti.

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Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray skoru 2-1'e getirirken Falcao ile Feghouli'nin golleri hazırlanış olarak mükemmeldi. İki net pozisyonda Feghouli vuruş konusunda doğru karar vermedi. İlkinde aşırtma yerine çalım atmayı ya da kaleci Samassa'nın bacak arasına vurmayı deneyebilirdi. İkincide de pas vermeyip çaprazdan kaleye vurmalıydı. Lemina'nın dönüşü Galatasaray'ın pas kalitesini yukarı çekti.

Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Bu tür zor maçlarda skoru tutmaya özen göstereceksin. Galatasaray Seri'nin kontrolsüz hareketi ile yaptığı penaltıdan golü yedi. Sivas morallendi. Kalabalık savunmayla kontrataklarla gol aradı. Sivasspor, savunmada dikkatli oynayınca Galatasaray üretmekte zorlandı. Emre Akbaba oyuna daha erken girmeliydi. Seri'nin de yorulduğunu düşünürsek Belhanda tercihi daha doğru olurdu. G.Saray büyük bir fırsat kaçırdı.

Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ - SERI VE SERİ

Sivasspor açısından 'kazanmak' kalan haftalarda tarifsiz bir öz güven yakıtı olacaktı. Galatasaray ise bu sezon evinde hiç yenilmemiş bir takımdan alacağı tek puana fazlasıyla razıydı aslında. Müthiş bir baskıyla başladı ev sahibi takım maça. 7. dakikada Hakan'ın golüne kadar Muslera iki önemli kurtarış yapmış, konuk takım henüz iki pas dahi gerçekleştirememişti.

Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Meğer Yiğidolar "İlk 10 dakika muazzam bir baskı yapar, golü bulur, devre sonuna kadar yatarız" diye düşünüyormuş. Beraberlik golündeki duran top organizasyonu Galatasaray'ın maçın seviyesine yakışan ilk performansıydı. Hakem Kalkavan'ın Seri (topu hızlıca oyuna soktuğu için) ve Fernando'ya (topu önüne eliyle aldığı için) gösterdiği sarı kartlar 'akıllı' topçuya da bu kadar saçma kart görmek yakışmadı doğrusu.

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