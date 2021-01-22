Son dakika transfer haberleri: Fatih Terim'den İrfan Can'a telefon! "Anlaşma sağlandı"

'JOSEF DE SOUZA DEVREDE'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sarıdağ; 'Hulk'un kendi şartları var tabii ki ancak burada Josef De Souza ile arasının iyi olması, aynı menajerle çalışmaları biraz Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor...