Galeri Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Fatih Terim'den İrfan Can'a telefon! "Anlaşma sağlandı"

Son dakika transfer haberleri: Fatih Terim'den İrfan Can'a telefon! "Anlaşma sağlandı"

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasına az bir süre kala çalışmalarına hız veren kulüplerden Galatasaray ve Beşiktaş için yıldız isimler gündeme gelmişti. Siyah-beyazlılarda listenin başında Hulk bulunurken, Galatasaray'da listenin ilk sırasında isim İrfan Can Kahveci... Bu transferlere dair görüşmeler tüm hızıyla sürerken, flaş gelişmeler de yaşanıyor. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberleri: Fatih Terim'den İrfan Can'a telefon! "Anlaşma sağlandı"

Son dakika transfer haberleri: Fatih Terim'den İrfan Can'a telefon! Anlaşma sağlandı

Transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ocak ayı transfer döneminde Süper Lig devleri üst üste bombaları patlatmak için çalışmaları sürdürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Fatih Terim'den İrfan Can'a telefon! Anlaşma sağlandı

Transfer gündeminin çok konuşulan isimleri İrfan Can Kahveci-Galatasaray ve Hulk-Beşiktaş görüşmeleri için yeni detaylar ortaya çıkarken, Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ bu transferlere dair flaş açıklamalarda bulundu.

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Son dakika transfer haberleri: Fatih Terim'den İrfan Can'a telefon! Anlaşma sağlandı

İşte bu isimlere dair yaşanan son gelişmeler...

Son dakika transfer haberleri: Fatih Terim'den İrfan Can'a telefon! Anlaşma sağlandı

SERGEN HULK'I AÇIKLAMIŞTI
Süper Lig'de bu sezon gösterdikleri performans ile liderliği bırakmayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken dün akşam maç sonunda Sergen Yalçın, Brezilyalı yıldız Hulk ile ilgilendiklerini açıklamıştı.

Son dakika transfer haberleri: Fatih Terim'den İrfan Can'a telefon! Anlaşma sağlandı

'JOSEF DE SOUZA DEVREDE'
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sarıdağ; 'Hulk'un kendi şartları var tabii ki ancak burada Josef De Souza ile arasının iyi olması, aynı menajerle çalışmaları biraz Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor...

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