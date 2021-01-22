Son dakika transfer haberleri: Fatih Terim'den İrfan Can'a telefon! "Anlaşma sağlandı"
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasına az bir süre kala çalışmalarına hız veren kulüplerden Galatasaray ve Beşiktaş için yıldız isimler gündeme gelmişti. Siyah-beyazlılarda listenin başında Hulk bulunurken, Galatasaray'da listenin ilk sırasında isim İrfan Can Kahveci... Bu transferlere dair görüşmeler tüm hızıyla sürerken, flaş gelişmeler de yaşanıyor. İşte detaylar...