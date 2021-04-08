GaleriGalatasaraySon dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper yetenek! Fatih Terim istiyor
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper yetenek! Fatih Terim istiyor
Süper Lig'de 8'de 8 yaparak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, daha sonra çıktığı 5 maçta 4 puan toplayarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Sarı-kırmızılı takımda sezon sonunda gidecek isimler netleşmeye başlarken, teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesine ise sürpriz bir isim girdi. Bu sezon gösterdiği performansla dünyaca ünlü menajerlerin de radarına giren süper yetenek için Galatasaray da devreye girdi. İşte detaylar...
08 Nisan 2021 Perşembe 08:41, Güncelleme 08.04.2021 08:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper yetenek! Fatih Terim istiyor