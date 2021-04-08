Galeri Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper yetenek! Fatih Terim istiyor

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper yetenek! Fatih Terim istiyor

Süper Lig'de 8'de 8 yaparak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, daha sonra çıktığı 5 maçta 4 puan toplayarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Sarı-kırmızılı takımda sezon sonunda gidecek isimler netleşmeye başlarken, teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesine ise sürpriz bir isim girdi. Bu sezon gösterdiği performansla dünyaca ünlü menajerlerin de radarına giren süper yetenek için Galatasaray da devreye girdi. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper yetenek! Fatih Terim istiyor

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper yetenek! Fatih Terim istiyor

Spor Toto Süper Lig'de 8'de 8 yaparak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'ın bu serisi Başkent'te son bulmuş ve Ankaragücü'ne 2-1 boyun eğmişti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper yetenek! Fatih Terim istiyor

Bu mağlubiyet sonrası ligde Sivasspor maçına çıkan Cimbom, sahadan beraberlikle ayrılarak kötü gidişata 'dur' diyemedi.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper yetenek! Fatih Terim istiyor

Ayrıca iç sahada Sivasspor beraberliği sonrasında zemin üzerinden yönetimi eleştiren Belhanda'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini tek taraflı olarak feshedildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper yetenek! Fatih Terim istiyor

Sivasspor'dan sonra sırasıyla Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor'la karşılaşan Aslan, sadece Kayseri'yi yenebilmişti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper yetenek! Fatih Terim istiyor

Özellikle son Hatayspor maçında tercihleri çok tartışılan teknik direktör Fatih Terim, stoper bölgesinde Ozornwafor yerine Gedson'u tercih etmesi sabırları taşırmıştı.

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