Son dakika transfer haberi: Galatasaray Fenerbahçe'nin elinden kapmıştı! Kerem Aktürkoğlu transferinde Almanya detayı...
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Son dakika transfer haberi... Galatasaray'ın 24 Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı ve performansıyla şimdiden taraftarın sevgili olmayı başaran 22 yaşındaki başarılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'de talipliler arasındaydı. Emre Belözoğlu'nun imza parası nedeniyle veto ettiği Aktüroğlu transferindeki Almanya detayı da ortaya çıktı. İşte detaylar | Gs haberi