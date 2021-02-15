Galeri Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray Fenerbahçe'nin elinden kapmıştı! Kerem Aktürkoğlu transferinde Almanya detayı...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Fenerbahçe'nin elinden kapmıştı! Kerem Aktürkoğlu transferinde Almanya detayı...

Son dakika transfer haberi... Galatasaray'ın 24 Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı ve performansıyla şimdiden taraftarın sevgili olmayı başaran 22 yaşındaki başarılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'de talipliler arasındaydı. Emre Belözoğlu'nun imza parası nedeniyle veto ettiği Aktüroğlu transferindeki Almanya detayı da ortaya çıktı. İşte detaylar | Gs haberi

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Fenerbahçe'nin elinden kapmıştı! Kerem Aktürkoğlu transferinde Almanya detayı...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Fenerbahçe'nin elinden kapmıştı! Kerem Aktürkoğlu transferinde Almanya detayı...

Son dakika Galatasaray haberleri... Covid-19'u atlattıktan sonra dönem dönem Fatih Terim'in forma verdiği isimler arasında yer alan Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de forma giydiği ilk maçta golünü atmayı başardı. Kar yağışı nedeniyle çok ağırlaşan zeminde aldığı her topta rakip kaleyi düşünen Kerem, 9. dakikada ağları sarsmayı başardı. Başarılı oyuncu Gaziantep FK maçında da Onyekuru'ya harika bir asist yapmıştı.

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ile Başakşehir döneminde idmana çıktı. Sabah'ın haberine göre; Kerem'in Galatasaray'ın teklifi olmasa Almanya'ya transfer olacağı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Fenerbahçe'nin elinden kapmıştı! Kerem Aktürkoğlu transferinde Almanya detayı...

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Gaziantep FK karşısında da iyi bir oyun ortaya koyan Kerem Aktürkoğlu, Onyekuru'ya muhteşem bir asist yapmıştı. Maç içindeki performansının dışında röportajlarda da kendine güvenen yapısıyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, dünkü performansıyla sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray Fenerbahçe'nin elinden kapmıştı! Kerem Aktürkoğlu transferinde Almanya detayı...

GALATASARAY TARAFTARINDAN RİBERY BENZETMESİ!

Oyun tarzı, hızı ve topu aldığı andaki patlama gücü sayesinde eski Galatasaraylı Franck Ribery'ye benzetilen Kerem Aktürkoğlu, alt kategori milli takım kadrolarında da yer aldı. Hem sol hem de sağ kanatta oynayabilen Kerem, hızlı adam geçme özelliğiyle dikkat çekiyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Fenerbahçe'nin elinden kapmıştı! Kerem Aktürkoğlu transferinde Almanya detayı...

ÖMER FARUK BEYAZ VE MUSTAFA KAPI OLAYI!

Son dönemde dikkat çeken Başakşehir altyapısında yetişen Kerem Aktürkoğlu, Kocaeli'nde doğdu. 1998 doğumlu genç yıldız, futbola Gölcükspor altyapısında başladı. Oradan Başakşehir altyapısına geçen Kerem, Bodrumspor'a kiralık gönderildi. Ömer Faruk Beyaz ve Mustafa Kapı örneği Kerem'de de yaşandı...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Fenerbahçe'nin elinden kapmıştı! Kerem Aktürkoğlu transferinde Almanya detayı...

Başakşehir'in profesyonel sözleşme imzalama talebine olumsuz cevap veren Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig ve PTT 1. Lig'e gitseydi 1 milyon TL yetiştirme bedeli ödemek durumunda kalınacaktı. Kerem ve ailesi bir karar verip 3. Lig'e transfer oldu. Burada 24 Erzincanspor ile şampiyon olan Kerem, Galatasaray'ın yolunu tuttu.

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