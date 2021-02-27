Galeri Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Mostafa Mohamed patlaması! 50 milyon Euro...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Mostafa Mohamed patlaması! 50 milyon Euro...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya damga vuran isim ise sarı-kırmızılıların devre arasında kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed oldu. Geç futbolcu attığı 2 golle yıldızlaştı ve sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar... | GS spor haberi

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Mostafa Mohamed patlaması! 50 milyon Euro...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Mostafa Mohamed patlaması! 50 milyon Euro...

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray 27. hafta maçında sahasında BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Mostafa Mohamed patlaması! 50 milyon Euro...

Karşılaşmaya damga vuran isim ise sarı-kırmızılıların devre arasında kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed oldu.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Mostafa Mohamed patlaması! 50 milyon Euro...

Mısırlı futbolcu Erzurumspor maçının ilk yarısında attığı 2 golle yıldızlaştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Mostafa Mohamed patlaması! 50 milyon Euro...

İlk golde kaleciden dönen topu bitiren Mohamed, ikinci golde Arda'nın ofsaytta olduğu pozisyonda topa hareketlendi ve sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Mostafa Mohamed patlaması! 50 milyon Euro...

Mostafa Mohamed böylece Galatasaray formasıyla çıktığı 5 karşılaşmada 5 gol attı.

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