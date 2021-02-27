GaleriGalatasaraySon dakika spor haberleri: Galatasaray'da Mostafa Mohamed patlaması! 50 milyon Euro...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Mostafa Mohamed patlaması! 50 milyon Euro...
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya damga vuran isim ise sarı-kırmızılıların devre arasında kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed oldu. Geç futbolcu attığı 2 golle yıldızlaştı ve sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar... | GS spor haberi
27 Şubat 2021 Cumartesi 20:07, Güncelleme 27.02.2021 20:22
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Mostafa Mohamed patlaması! 50 milyon Euro...