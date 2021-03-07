GaleriGalatasaraySon dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldızına olay sözler! "Bu takımın futbolcusu olamaz"
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldızına olay sözler! "Bu takımın futbolcusu olamaz"
Son dakika Galatasaray haberi: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşmanın 9. dakikasında konuk takım Max Gradel ile öne geçti. Sarı-kırmızılılarda gole sebebiyet veren Martin Linnes ise Galatasaray taraftarını adeta çıldırttı. İşte detaylar...
07 Mart 2021 Pazar 19:39, Güncelleme 07.03.2021 19:41
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldızına olay sözler! "Bu takımın futbolcusu olamaz"