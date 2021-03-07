Galeri Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldızına olay sözler! "Bu takımın futbolcusu olamaz"

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldızına olay sözler! "Bu takımın futbolcusu olamaz"

Son dakika Galatasaray haberi: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşmanın 9. dakikasında konuk takım Max Gradel ile öne geçti. Sarı-kırmızılılarda gole sebebiyet veren Martin Linnes ise Galatasaray taraftarını adeta çıldırttı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldızına olay sözler! "Bu takımın futbolcusu olamaz"

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldızına olay sözler! Bu takımın futbolcusu olamaz

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahsında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldızına olay sözler! Bu takımın futbolcusu olamaz

Sarı-kırmızılılar Beşitaş'ın galibiyet ile kapattığı haftda hata yapmak istemiyor.

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldızına olay sözler! Bu takımın futbolcusu olamaz

9. DAKİKADA ŞOKU YAŞADI

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında Galatasaray kalesinde şok bir gol gördü.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldızına olay sözler! Bu takımın futbolcusu olamaz

Linnes'in yaptığı büyük hatayı Max Gradel golle cezalandırdı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldızına olay sözler! Bu takımın futbolcusu olamaz

9. dakikada yaşanan pozisyonda Martin Linnes'in hatalı geri pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Max Gradel topu filelerle buluşturdu.

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