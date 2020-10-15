Galeri Galatasaray Son dakika haberi: Galatasaray'da Falcao bombası patlıyor! Ocakta yeni adresi...

Son dakika haberi: Galatasaray'da Falcao bombası patlıyor! Ocakta yeni adresi...

Son dakika Galatasaray haberi: Yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray ligin ilk 2 haftasında 2 galibiyet almış daha sonra ezeli rakibi Fenerbahçe ile sahasında golsüz berabere kalıp, ligde oynadığı son karşılaşmada Kasımpaşa'ya 1-0 boyun eğmişti. Milli araya moralsiz giren sarı-kırmızılılarda gündem maddesinin ise Radamel Falcao olduğu ortaya çıktı. İşte golcü futbolcu ile son gelişmeler ve yeni durağı...

Son dakika haberi: Galatasaray'da Falcao bombası patlıyor! Ocakta yeni adresi...

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