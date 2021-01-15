GaleriGalatasaraySon dakika GS transfer haberi: Galatasaraylı Falcao için transfer ateşini yaktılar!
Son dakika GS transfer haberi: Galatasaraylı Falcao için transfer ateşini yaktılar!
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Radamel Falcao'nun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yıldız futbolcu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın menfaatlerine uygunsa olabilir. Kendisine Güney Amerika ve Arabistan'dan teklif geldi ama istemiyor" açıklamasında bulunmuştu. Dünyaca ünlü milyoner iş adamının Falcao transferi için devrede olduğu iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberi
15 Ocak 2021 Cuma 12:51, Güncelleme 15.01.2021 12:53
Son dakika GS transfer haberi: Galatasaraylı Falcao için transfer ateşini yaktılar!