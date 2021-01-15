Galeri Galatasaray Son dakika GS transfer haberi: Galatasaraylı Falcao için transfer ateşini yaktılar!

Son dakika GS transfer haberi: Galatasaraylı Falcao için transfer ateşini yaktılar!

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Radamel Falcao'nun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yıldız futbolcu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın menfaatlerine uygunsa olabilir. Kendisine Güney Amerika ve Arabistan'dan teklif geldi ama istemiyor" açıklamasında bulunmuştu. Dünyaca ünlü milyoner iş adamının Falcao transferi için devrede olduğu iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberi

Son dakika GS transfer haberi: Galatasaraylı Falcao için transfer ateşini yaktılar!

Son dakika GS transfer haberi: Galatasaraylı Falcao için transfer ateşini yaktılar!

Galatasaray'da geleceği merak konusu olan oyuncuların başında Radamel Falcao geliyor.

Son dakika GS transfer haberi: Galatasaraylı Falcao için transfer ateşini yaktılar!

GS TV'de ajans muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao hakkında konuştu.

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Son dakika GS transfer haberi: Galatasaraylı Falcao için transfer ateşini yaktılar!

Cengiz, "Falcao, İspanya'da tedavi olup gelecek. Çok karakterli bir futbolcu, bütün futbolcularımız karakterlidir. Taraftarın kızdığı futbolcular da var, hepsiyle halledeceğiz.

Son dakika GS transfer haberi: Galatasaraylı Falcao için transfer ateşini yaktılar!

Düzelecek ve gelecek. Falcao bize derse ki, 'Şu kulübü buldum, transfer olmak istiyorum' Galatasaray'ın menfaatlerine uygunsa olabilir. Kendisine Güney Amerika ve Arabistan'dan teklif geldi ama istemiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika GS transfer haberi: Galatasaraylı Falcao için transfer ateşini yaktılar!

PORTLAND TIMBERS TALİP

Galatasaray'ın Kolombiyalı oyuncusu Radamel Falcao'ya ABD'den talip olan takım ortaya çıktı. MLS ekibi Portland Timbers, Falcao'nun transferini bitirmek istiyor.

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