Bu sezon özellikle son haftalardaki performansıyla şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray, topladığı 50 puanla 3. sırada yer alıyor. Bu sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen sarı-kırmızılılar, gelecek sezon için de çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Ancak corona virüsü nedeni ile yaşanan ekonomik daralma sonrası transferde daha dikkatli adımlar atacak olan Aslan'da teknik patron Fatih Terim'den yönetime flaş bir talep geldi. İşte detaylar... Son dakika Galatasaray haberleri.