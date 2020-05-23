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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fatih Terim'den yönetime flaş talep ve transfer engeli... 'İstemiyor!'
Bu sezon özellikle son haftalardaki performansıyla şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray, topladığı 50 puanla 3. sırada yer alıyor. Bu sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen sarı-kırmızılılar, gelecek sezon için de çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Ancak corona virüsü nedeni ile yaşanan ekonomik daralma sonrası transferde daha dikkatli adımlar atacak olan Aslan'da teknik patron Fatih Terim'den yönetime flaş bir talep geldi. İşte detaylar... Son dakika Galatasaray haberleri.
23 Mayıs 2020 Cumartesi 13:39
Güncelleme: 23.05.2020 13:46
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Corona virüsü salgını futbolu da oldukça yakından etkilemiş durumda...
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Dünyanın önde gelen birçok ligine süresiz şekilde ara verilirken Süper Lig'de ilk 26 hafta sonunda virüs tedbirleri kapsamında durdurulmuştu.
Hal böyle olunca kulüpler bilet, yayın ve sponsor gibi esas kaynaklardan mahrum kalmış ve maddi anlamda ciddi problemler yaşamaya başlamıştı.
Birçok kulüp oyuncu maaşlarında indirime giderek yaşanan bu ekonomik çıkmazı bir şekilde aşmak için gayret gösterirken Galatasaray'da bu seçeneği gündeme almış ve yüksek maaşlı bazı oyuncuların maaşlarında indirime gitmişti.
Bu sezonun tamamlanmasının ardından gelecek sezon için de planlamalar yapan Galatasaray, eksik mevkiler için ince eleyip sık dokuyor.