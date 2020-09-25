GaleriGalatasaraySon dakika Galatasaray transfer haberi: Terim'in gözdesi Cimbom'u açıkladı! "Görüşüyorum"
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Terim'in gözdesi Cimbom'u açıkladı! "Görüşüyorum"
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon pandemi nedeniyle verilen aranın ardından büyük bir hayal kırıklığı yaratarak ligi 6'ncı sırada bitiren Galatasaray, yeni sezonda oynadığı 4 resmi karşılaşmadan da (2 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Ligi eleme turu) galibiyetle ayrılmayı başardı. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Cimbom'da Fatih Terim'in ısrarla kadroya katmak istediği isim, Cimbom ile görüştüğünü açıkladı. İşte o isim ve son gelişmeler...
25 Eylül 2020 Cuma 10:12, Güncelleme 25.09.2020 10:13
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Terim'in gözdesi Cimbom'u açıkladı! "Görüşüyorum"