Galeri Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı sonrası Marcao gündem oldu! Penaltı...

Son dakika Galatasaray haberi: Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı sonrası Marcao gündem oldu! Penaltı...

Son dakika Galatasaray haberleri... Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Galatasaray 90 dakikası 0-0 uzatma dakikaları ise 1-1 biten karşılaşmanın ardından atılan seri penaltı vuruşlarıyla rakibini eleyerek bir üst tura adını yazdırmayı başarmıştı. Sarı-kırmızılılarda takımının 6. penaltı vuruşunu kullanan Brezilyalı savunmacı Marcao, vuruş stiliyle sosyal medyada 'Trend Topic' olurken, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İşte Marcao için yapılan paylaşımlar...

Son dakika Galatasaray haberi: Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı sonrası Marcao gündem oldu! Penaltı...

SON DAKİKA