Galeri Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı sonrası Marcao gündem oldu! Penaltı...

Son dakika Galatasaray haberi: Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı sonrası Marcao gündem oldu! Penaltı...

Son dakika Galatasaray haberleri... Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Galatasaray 90 dakikası 0-0 uzatma dakikaları ise 1-1 biten karşılaşmanın ardından atılan seri penaltı vuruşlarıyla rakibini eleyerek bir üst tura adını yazdırmayı başarmıştı. Sarı-kırmızılılarda takımının 6. penaltı vuruşunu kullanan Brezilyalı savunmacı Marcao, vuruş stiliyle sosyal medyada 'Trend Topic' olurken, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İşte Marcao için yapılan paylaşımlar...