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Son dakika Galatasaray haberi | Florya'da Mustafa Cengiz depremi! O sözlerden sonra...
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Ali Sami Yen'in kabri başında yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüştü. Cengiz'in "Maaşlarında %15'lik indirimi kabul etmediler" dediği iki futbolcunun Belhanda ve Feghouli olduğu ortaya çıkarken, bu durumun Florya'da adeta bir deprem etkisi yarattığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
10 Ekim 2020 Cumartesi 10:20, Güncelleme 10.10.2020 10:59
Son dakika Galatasaray haberi | Florya'da Mustafa Cengiz depremi! O sözlerden sonra...