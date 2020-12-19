Galeri Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'in gözdesi için sıraya girdiler

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'in gözdesi için sıraya girdiler

Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray, zorlu karşılaşmada rakibine 2-1'lik skorla boyun eğdi. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda, Fatih Terim'in transfer listesinde olan yıldız için Çaykur Rizespor ve Başakşehir'in de devrede olduğu ortaya çıktı. İşte son detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'in gözdesi için sıraya girdiler

BİZE ULAŞIN