GaleriGalatasaraySon dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'in gözdesi için sıraya girdiler
Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'in gözdesi için sıraya girdiler
Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray, zorlu karşılaşmada rakibine 2-1'lik skorla boyun eğdi. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda, Fatih Terim'in transfer listesinde olan yıldız için Çaykur Rizespor ve Başakşehir'in de devrede olduğu ortaya çıktı. İşte son detaylar...
19 Aralık 2020 Cumartesi 10:07, Güncelleme 19.12.2020 10:11
Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'in gözdesi için sıraya girdiler