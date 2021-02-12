Galeri Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den flaş Belhanda kararı! Takımda kalacak mı?

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den flaş Belhanda kararı! Takımda kalacak mı?

Son dakika Galatasaray haberi: Geçtiğimiz sezon Galatasaray taraftarıyla yaşadığı tartışma sonrası takımdan ayrılma noktasına gelen Belhanda'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon Terim'in ilk 11'nin değişmez isimlerinden olan Belhanda ile ilgili karar verildi. İşte sezon sonunda sözleşmesi bitecek Faslı futbolcu ile ilgili son gelişmeler... | Gs spor haberi

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den flaş Belhanda kararı! Takımda kalacak mı?

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den flaş Belhanda kararı! Takımda kalacak mı?

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray bir yandan da takımdaki isimler ile ilgili gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den flaş Belhanda kararı! Takımda kalacak mı?

Geçen sezon taraftarla sıkıntılar yaşayan Belhanda ile yolların ayrılacağı iddia edilmişti.

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Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den flaş Belhanda kararı! Takımda kalacak mı?

Faslı futbolcuya teklifler gelse de Galatasaray yönetimi 30 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmuştu.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den flaş Belhanda kararı! Takımda kalacak mı?

Sezon sonuna yaklaştıkça Belhanda'nın da geleceği merak konusu oldu.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den flaş Belhanda kararı! Takımda kalacak mı?

Tecrübeli teknik adam Fatih Terim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Younnes Belhanda ile ilgili kararını verdi.

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