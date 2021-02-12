GaleriGalatasaraySon dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den flaş Belhanda kararı! Takımda kalacak mı?
Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den flaş Belhanda kararı! Takımda kalacak mı?
Son dakika Galatasaray haberi: Geçtiğimiz sezon Galatasaray taraftarıyla yaşadığı tartışma sonrası takımdan ayrılma noktasına gelen Belhanda'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon Terim'in ilk 11'nin değişmez isimlerinden olan Belhanda ile ilgili karar verildi. İşte sezon sonunda sözleşmesi bitecek Faslı futbolcu ile ilgili son gelişmeler... | Gs spor haberi
12 Şubat 2021 Cuma 14:16, Güncelleme 12.02.2021 14:17
Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den flaş Belhanda kararı! Takımda kalacak mı?