Serdar Azizin halefi belli oldu

Galatasaray'da Serdar Aziz'in ayrılmasından sonra ilk gündem stoper transferi oldu. Savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı kırmızılı ekip stoper transferinde büyük mesafe kaydetti. Bakın Galatasaray Serdar Aziz'in yerini kimlerle dolduracak...
9 Ocak 2019 Çarşamba, 00:08:43
Güncelleme: 07:54:30
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Galatasaray'ın stoper arayışları da sürüyor. Serdar Aziz'i gönderme kararı alan sarı-kırmızılı teknik heyetin, Nantes'ta kiralık forma giyen ve bonservisi Anderlecht'te olan stoper Kara Mbodj ile ilgilendiği öne sürüldü.
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29 yaşındaki Senegalli stoperin, Galatasaray'ın gündeminde olduğu ve Türkiye'ye transfer olabileceği belirtildi.
SPARTA PRAG'DAN SÜRPRİZ SEMİH TEKLİFİ
Sarı-kırmızılı takıma eski futbolcusu Semih Kaya önerildi. Sparta Prag'a 2 milyon Euro karşılığında transfer olan Semih Kaya, Çekya ekibi tarafından gözden çıkartıldı.
Sparta Prag, 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Semih'i çok düşük bir bedel karşılığında Galatasaray'a önerdi. Transfer komitesi, Semih için Terim'e danışacak.
MİLAN DEFTERİNİ KAPATTI
İtalyan Corriere dello Sport gazetesi yazarı Andrea Ramazzotti, Galatasaray'ın listesinde yer alan Miranda'yla ilgili konuştu.