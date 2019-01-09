Serdar Azizin halefi belli oldu - Galeri - Fotomaç
09 Ocak 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Serdar Aziz'in halefi belli oldu

Galatasaray'da Serdar Aziz'in ayrılmasından sonra ilk gündem stoper transferi oldu. Savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı kırmızılı ekip stoper transferinde büyük mesafe kaydetti. Bakın Galatasaray Serdar Aziz'in yerini kimlerle dolduracak...

9 Ocak 2019 Çarşamba, 00:08:43 Güncelleme: 07:54:30
Serdar Azizin halefi belli oldu

Galatasaray'ın stoper arayışları da sürüyor. Serdar Aziz'i gönderme kararı alan sarı-kırmızılı teknik heyetin, Nantes'ta kiralık forma giyen ve bonservisi Anderlecht'te olan stoper Kara Mbodj ile ilgilendiği öne sürüldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serdar Azizin halefi belli oldu

29 yaşındaki Senegalli stoperin, Galatasaray'ın gündeminde olduğu ve Türkiye'ye transfer olabileceği belirtildi.

Serdar Azizin halefi belli oldu

SPARTA PRAG'DAN SÜRPRİZ SEMİH TEKLİFİ

Sarı-kırmızılı takıma eski futbolcusu Semih Kaya önerildi. Sparta Prag'a 2 milyon Euro karşılığında transfer olan Semih Kaya, Çekya ekibi tarafından gözden çıkartıldı.

Serdar Azizin halefi belli oldu

Sparta Prag, 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Semih'i çok düşük bir bedel karşılığında Galatasaray'a önerdi. Transfer komitesi, Semih için Terim'e danışacak.


Serdar Azizin halefi belli oldu

MİLAN DEFTERİNİ KAPATTI

İtalyan Corriere dello Sport gazetesi yazarı Andrea Ramazzotti, Galatasaray'ın listesinde yer alan Miranda'yla ilgili konuştu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN