Serdar Aziz Fenerbahçe yolunda...

Galatasaray ile sözleşmesinin feshi konusunda anlaşmaya varan Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye bu hafta içinde imza atması bekleniyor.
24 Ocak 2019 Perşembe, 11:25:07
Güncelleme: 11:40:54
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Galatasaray'da Fatih Terim'in talebi doğrultusunda takımla ilişkisi kesilen Serdar Aziz, Fenerbahçe'ye transfer oluyor.
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Galatasaray ile alacakları konusunda anlaşma sağlayan Serdar Aziz'in bu hafta içinde Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.
ALACAKLARINA KARŞILIK BONSERVİSİ VERİLECEK Menajeri Haluk Canatar ile yönetimle görüşen Serdar Aziz, sözleşmesinin feshi konusunda anlaşmaya vardı. Alacaklarına karşılıklık bonservisini almaya razı olan tecrübeli savunmacı sarı lacivertli kulübe imzayı atacak.
Serdar Aziz, sarı kırmızılı yönetimden 1.8 milyon Euro + 600 bin Euro alacaklarından vazgeçerek sözleşmesini feshetme yönünde anlaştı.
Galatasaray'ın konuyla ilgili gün için açıklama yapması bekleniyor.