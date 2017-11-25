Serdar Aziz çılgınlığı! Iniesta mısın?

Galatasaray, Alanyaspor karşısında 2-0'lık üstünlükle sahadan ayrıldı. Aslan'ın gollerini Yasin ve Gomis kaydetti. Sarı Kırmızılılar'ın Yasin ile bulduğu ilk golde savunmanın kilidini çözen ara pasını Serdar, Gomis'e attı ve ardından gol geldi. Galatasaraylı taraftarlar, bu pas sonrası Serdar'a övgüler yağdırdı.