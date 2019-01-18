Galatasaraydan transfer! Ozan Kabakın yerine o geldi... - Fotomaç
18 Ocak 2019, Cuma
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Galatasaray'dan transfer! Ozan Kabak'ın yerine o geldi...

Galatasaray, Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak'ın boşluğunu o isimle doldurdu. Oyuncuya 6 aylık süre boyunca verilecek ücret tartışma yarattı...
18 Ocak 2019 Cuma, 16:59:40 Güncelleme: 17:09:56
Semih Kaya Galatasaray'da!
Semih Kaya Galatasarayda!

Sezonun ikinci yarısına şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Semih Kaya Galatasaray'da!
Semih Kaya Galatasarayda!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'u kadroda düşünmediğini açıklamıştı.

Semih Kaya Galatasaray'da!
Semih Kaya Galatasarayda!

Sarı-kırmızılı takım, Garry Rodrigues'i 10 milyon 250 bin euro'ya Al-Ittihad'a, Ozan Kabak'ı ise 12 milyon euro bonservis bedeliyle Stuttgart'a göndermişti.

Semih Kaya Galatasaray'da!
Semih Kaya Galatasarayda!

Uzun süredir kadro dışı olan Tarık Çamdal'ın sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesiyle Galatasaray'da beş ayrılık birden yaşandı.

Semih Kaya Galatasaray'da!
Semih Kaya Galatasarayda!

Takımdan beş ismin ayrılmasına karşın sadece iki takviye yapan sarı-kırmızılılar, Chaves'den Marcao ve Bursaspor'dan ayrılan Emre Taşdemir ile sözleşme imzaladı.

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