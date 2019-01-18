Galatasaraydan transfer! Ozan Kabakın yerine o geldi... - Fotomaç
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Galatasaray'dan transfer! Ozan Kabak'ın yerine o geldi...
Galatasaray, Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak'ın boşluğunu o isimle doldurdu. Oyuncuya 6 aylık süre boyunca verilecek ücret tartışma yarattı...
18 Ocak 2019 Cuma, 16:59:40
Güncelleme: 17:09:56
Semih Kaya Galatasaray'da!
Sezonun ikinci yarısına şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Semih Kaya Galatasaray'da!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'u kadroda düşünmediğini açıklamıştı.
Semih Kaya Galatasaray'da!
Sarı-kırmızılı takım, Garry Rodrigues'i 10 milyon 250 bin euro'ya Al-Ittihad'a, Ozan Kabak'ı ise 12 milyon euro bonservis bedeliyle Stuttgart'a göndermişti.
Semih Kaya Galatasaray'da!
Uzun süredir kadro dışı olan Tarık Çamdal'ın sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesiyle Galatasaray'da beş ayrılık birden yaşandı.
Semih Kaya Galatasaray'da!
Takımdan beş ismin ayrılmasına karşın sadece iki takviye yapan sarı-kırmızılılar, Chaves'den Marcao ve Bursaspor'dan ayrılan Emre Taşdemir ile sözleşme imzaladı.