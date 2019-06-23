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23 Haziran 2019, Pazar
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Selçuk İnan'ın menajerinden açıklama

Süper Lig'de transfer sezonunun açılmasıyla kulüpler gelecek sezon hazırlıklarına başladı. Son şampiyon Galatasaray'da da takıma yapılacak takviyelerin yanında takımdaki bazı isimlerinin geleceği de belirsizliğini koruyor. O isimlerden biri de kaptan Selçuk İnan. Selçuk'un geleceği hakkın menajeri Batur Altıparmak A Spor'a açıklamalarda bulundu.
23 Haziran 2019 Pazar 21:29 Güncelleme: 23.06.2019 21:34
Selçuk İnan'ın menajerinden açıklama

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor.

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Selçuk İnan'ın menajerinden açıklama

Takıma yapılacak katkıların yanında sözleşmesi sona eren oyuncuların da geleceği henüz belli değil.

Selçuk İnan'ın menajerinden açıklama

O isimlerden biri de sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona eren kaptan Selçuk İnan.

Selçuk İnan'ın menajerinden açıklama

Sezonun sona ermesinin ardından jübilesini sarı kırmızılı formayla yapmak için her türlü fedakarlığı yapacağı ve kulüp ile paranın konuşulmayacağı söylenen Selçuk İnan için geçtiğimiz günlerde flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

Selçuk İnan'ın menajerinden açıklama

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'ın yönetimden gelen sözleşme yenileme teklifini reddettiği ve şu an için bonservissiz olduğu iddia edilmişti.

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