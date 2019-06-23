Selçuk İnan'ın menajerinden açıklama

Süper Lig'de transfer sezonunun açılmasıyla kulüpler gelecek sezon hazırlıklarına başladı. Son şampiyon Galatasaray'da da takıma yapılacak takviyelerin yanında takımdaki bazı isimlerinin geleceği de belirsizliğini koruyor. O isimlerden biri de kaptan Selçuk İnan. Selçuk'un geleceği hakkın menajeri Batur Altıparmak A Spor'a açıklamalarda bulundu.
23 Haziran 2019 Pazar 21:29
Güncelleme: 23.06.2019 21:34
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Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor.
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Takıma yapılacak katkıların yanında sözleşmesi sona eren oyuncuların da geleceği henüz belli değil.
O isimlerden biri de sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona eren kaptan Selçuk İnan.
Sezonun sona ermesinin ardından jübilesini sarı kırmızılı formayla yapmak için her türlü fedakarlığı yapacağı ve kulüp ile paranın konuşulmayacağı söylenen Selçuk İnan için geçtiğimiz günlerde flaş bir iddia ortaya atılmıştı.
Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'ın yönetimden gelen sözleşme yenileme teklifini reddettiği ve şu an için bonservissiz olduğu iddia edilmişti.