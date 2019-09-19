Selçuk İnan Fatih Terim'e kazan kaldırdı! 'Hocam madem oynatmıyorsun...' Galatasaray son dakika haberleri

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge ile oynadığı ve 0-0 beraber kaldığı maç sonrası ortaya çıkan ve gündemi sarsan bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı! Karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların tecrübeli ismi Selçuk İnan'ın hedefinde teknik direktör Fatih Terim vardı... İşte Club Brugge ile oynanan karşılaşma sonrası ortaya çıkan Selçuk İnan patlaması...