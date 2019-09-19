Selçuk İnan Fatih Terim'e kazan kaldırdı! 'Hocam madem oynatmıyorsun...' Galatasaray son dakika haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Eylül 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Selçuk İnan Fatih Terim'e kazan kaldırdı! "Hocam madem oynatmıyorsun..." Galatasaray son dakika haberleri

Selçuk İnan Fatih Terim'e kazan kaldırdı! "Hocam madem oynatmıyorsun..." Galatasaray son dakika haberleri

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge ile oynadığı ve 0-0 beraber kaldığı maç sonrası ortaya çıkan ve gündemi sarsan bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı! Karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların tecrübeli ismi Selçuk İnan'ın hedefinde teknik direktör Fatih Terim vardı... İşte Club Brugge ile oynanan karşılaşma sonrası ortaya çıkan Selçuk İnan patlaması...

19 Eylül 2019 Perşembe 10:41 Güncelleme: 19.09.2019 10:59
Selçuk İnan Fatih Terim'e kazan kaldırdı! 'Hocam madem oynatmıyorsun...' Galatasaray son dakika haberleri
Selçuk İnan Fatih Terim'e kazan kaldırdı! 'Hocam madem oynatmıyorsun...' Galatasaray son dakika haberleri

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nda sezonun ilk maçı kapsamında A Grubu'ndaki rakibi Club Brugge ile karşı karşıya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Selçuk İnan Fatih Terim'e kazan kaldırdı! 'Hocam madem oynatmıyorsun...' Galatasaray son dakika haberleri
Selçuk İnan Fatih Terim'e kazan kaldırdı! 'Hocam madem oynatmıyorsun...' Galatasaray son dakika haberleri

Çekişmeli bir 90 dakikaya sahne olan mücadelede gol sesi çıkmazken taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Selçuk İnan Fatih Terim'e kazan kaldırdı! 'Hocam madem oynatmıyorsun...' Galatasaray son dakika haberleri
Selçuk İnan Fatih Terim'e kazan kaldırdı! 'Hocam madem oynatmıyorsun...' Galatasaray son dakika haberleri

Karşılaşmanın ardından ise beklenmeyen bir olayın yaşandığı ortaya çıktı.

Selçuk İnan Fatih Terim'e kazan kaldırdı! 'Hocam madem oynatmıyorsun...' Galatasaray son dakika haberleri
Selçuk İnan Fatih Terim'e kazan kaldırdı! 'Hocam madem oynatmıyorsun...' Galatasaray son dakika haberleri

Maç sabahında kaptan Selçuk İnan ile teknik kadro arasında hesapta olmayan bir gerginlik yaşandı.

Selçuk İnan Fatih Terim'e kazan kaldırdı! 'Hocam madem oynatmıyorsun...' Galatasaray son dakika haberleri
Selçuk İnan Fatih Terim'e kazan kaldırdı! 'Hocam madem oynatmıyorsun...' Galatasaray son dakika haberleri

Selçuk İnan, eşi sorunlu bir hamilelik geçirdiği için Avusturya kampından 1 hafta izin almak zorunda kalmıştı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN