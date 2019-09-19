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Selçuk İnan Fatih Terim'e kazan kaldırdı! "Hocam madem oynatmıyorsun..." Galatasaray son dakika haberleri
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge ile oynadığı ve 0-0 beraber kaldığı maç sonrası ortaya çıkan ve gündemi sarsan bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı! Karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların tecrübeli ismi Selçuk İnan'ın hedefinde teknik direktör Fatih Terim vardı... İşte Club Brugge ile oynanan karşılaşma sonrası ortaya çıkan Selçuk İnan patlaması...
19 Eylül 2019 Perşembe 10:41 Güncelleme: 19.09.2019 10:59
Selçuk İnan Fatih Terim'e kazan kaldırdı! 'Hocam madem oynatmıyorsun...' Galatasaray son dakika haberleri
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Selçuk İnan Fatih Terim'e kazan kaldırdı! 'Hocam madem oynatmıyorsun...' Galatasaray son dakika haberleri
Selçuk İnan Fatih Terim'e kazan kaldırdı! 'Hocam madem oynatmıyorsun...' Galatasaray son dakika haberleri
Selçuk İnan Fatih Terim'e kazan kaldırdı! 'Hocam madem oynatmıyorsun...' Galatasaray son dakika haberleri
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