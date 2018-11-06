Schalke maçına Musleranın hatası damga vurdu! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Schalke maçına Muslera'nın hatası damga vurdu!

    Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. Maçı'nda karşı karşıya geldiği Schalke 04 mücadelesine Fernando Muslera'nın ilk dakikalarda yediği hatalı gol damga vurmuş durumda. Son haftalarda yaptığı hatalar ile Galatasaray taraftarının tepkisini çeken Muslera, bu sene ortaya koyduğu bir iyi bir kötü şeklinde sıralanan istikrarsız formuyla taraflı tarafsız futbolseverlerin dikkatini çekmiş durumda. İşte sosyal medyanın Muslera'nın yediği hatalı gole verdiği tepkiler...
    6 Kasım 2018 Salı, 23:29:01 Güncelleme: 23:45:00
    Schalke maçına Musleranın hatası damga vurdu!
    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Schalke maçına Musleranın hatası damga vurdu!
    Schalke maçına Musleranın hatası damga vurdu!
    Schalke maçına Musleranın hatası damga vurdu!
    Schalke maçına Musleranın hatası damga vurdu!
    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN