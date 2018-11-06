Schalke maçına Musleranın hatası damga vurdu!

Schalke maçına Muslera'nın hatası damga vurdu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. Maçı'nda karşı karşıya geldiği Schalke 04 mücadelesine Fernando Muslera'nın ilk dakikalarda yediği hatalı gol damga vurmuş durumda. Son haftalarda yaptığı hatalar ile Galatasaray taraftarının tepkisini çeken Muslera, bu sene ortaya koyduğu bir iyi bir kötü şeklinde sıralanan istikrarsız formuyla taraflı tarafsız futbolseverlerin dikkatini çekmiş durumda. İşte sosyal medyanın Muslera'nın yediği hatalı gole verdiği tepkiler...

6 Kasım 2018 Salı, 23:29:01 Güncelleme: 23:45:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





