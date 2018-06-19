Sabri Sarıoğlu sürprizi!
"Galatasaray olursa 1 yıl daha futbol oynar ve en büyük hayalimi gerçekleştirip yuvamda futbolu bırakırım. Olmazsa da futbolu bırakırım..."Bu sözler; 16 yıl Galatasaray formasını giydikten sonra geçen sezon yolların ayrıldığı Sabri Sarıoğlu'na ait... Taa ki geçen sezona dek Cim-Bom dışında görev almayan emektar futbolcu, Tudor tarafından istenmeyince Göztepe'nin yolunu tutmuştu.
Kriter avantajı
Galatasaray altyapısından yetiştiği için Avrupa ve ligde uyması gereken kriterler konusunda da Cim-Bom'a yardım edebilecek olan Sabri'nin bu durumu da dönüşü için avantaj olabilecek. Teknik direktör Fatih Terim, sezon içinde yaptığı açıklamada, "Ben olsam Sabri Sarıoğlu'nu göndermezdim açıkçası. Kötü de oynasa burada kalırdı. Büyük camialar, sembolleriyle ayakta durur. Ben ilk oynattığım için değil, Sabri buna layık bir çocuk" demişti.
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