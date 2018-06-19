Sabri Sarıoğlu sürprizi!

Kriter avantajı

Galatasaray altyapısından yetiştiği için Avrupa ve ligde uyması gereken kriterler konusunda da Cim-Bom'a yardım edebilecek olan Sabri'nin bu durumu da dönüşü için avantaj olabilecek. Teknik direktör Fatih Terim, sezon içinde yaptığı açıklamada, "Ben olsam Sabri Sarıoğlu'nu göndermezdim açıkçası. Kötü de oynasa burada kalırdı. Büyük camialar, sembolleriyle ayakta durur. Ben ilk oynattığım için değil, Sabri buna layık bir çocuk" demişti.