Sabri Sarıoğlu Galatasaray'a geri dönüyor!
Taraftarların 'Reyiz' lakabı taktığı Sabri'nin yeniden takıma dönebileceğini yönetime ileten Terim'in, "Emektar oyuncular kulüpler için her zaman önemlidir. Sabri de burada çok önemli başarılar gördü. Buraya dönüp futbolu G.Saray'da bırakmak her iki tarafa da yakışır" şeklinde yönetime görüş bildirdiği kaydedildi.
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