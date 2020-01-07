HaberlerGaleriRyan Babel hikayesi sona eriyor! Görüşmeler başladı ve yeni takımı...
Ryan Babel hikayesi sona eriyor! Görüşmeler başladı ve yeni takımı...
Süper Lig'de ilk yarının bitmesiyle transferde vitesi yükselten Galatasaray, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi transferlerini resmen duyurarak transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapmıştı. Bu transferler sonrası da hız kesmeyen sarı-kırmızılılar, kadroya yapılacak takviyelerin yanında istenilen verimin alınamadığı oyuncular ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılarda Ryan Babel de topun ağzında olan isim. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi ve yaşanan son gelişmeler...
7 Ocak 2020 Salı 10:12
Güncelleme: 07.01.2020 10:38
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'de ilk devrenin tamamlanmasıyla beklentilerin çok altında kalan Galatasaray, ikinci yarıya bambaşka bir başlangıç yapmak istiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezona birçok yeni transferle başlayan sarı-kırmızılılar, büyük umutlarla yapılan transferlerden beklenilen katkıyı alamadı. O isimlerden biri de daha önce Beşiktaş forması da giymiş olan Ryan Babel...
Galatasaray Ryan Babel'i Premier Lig'in köklü kulübü Fulham'dan bonservissiz olarak 3 yıllığına kadrosuna katmış ve KAP platformuna "Profesyonel futbolcu Ryan Guno Babel ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır."
"Buna göre her bir futbol sezonu için Futbolcuya net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 2.000.000 EUR ödeyecektir." bildiriminde bulunmuştu.
Büyük umutlarla kadroya katılan Hollandalı futbolcu sarı-kırmızılı formayla 15'i Süper Lig olmak üzere 20 maça çıkmış ve sahada yer aldığı 1668 dakikada takımına yalnızca 5 gol ve 1 asist ile katkı sağlayabilmişti.