Ryan Babel hikayesi sona eriyor! Görüşmeler başladı ve yeni takımı...

Süper Lig'de ilk yarının bitmesiyle transferde vitesi yükselten Galatasaray, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi transferlerini resmen duyurarak transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapmıştı. Bu transferler sonrası da hız kesmeyen sarı-kırmızılılar, kadroya yapılacak takviyelerin yanında istenilen verimin alınamadığı oyuncular ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılarda Ryan Babel de topun ağzında olan isim. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi ve yaşanan son gelişmeler...