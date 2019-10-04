Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu: Abartıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray kendi sahasında PSG'ye 1-0 mağlup oldu. NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın PSG karşısındaki futbolunu değerlendirdi ve Süper Lig'deki Gençlerbirliği maçı kadrosu ile ilgili tahminlerde bulundu. İşte Dilmen'in açıklamalarından satır başları...
4 Ekim 2019 Cuma 21:22
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Rıdvan Dilmen: Galatasaray çok uzun süredir maç kazanamasa da Türkiye'de Avrupa kültürü en iyi olan kulüptür.
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Buna rağmen rakip kim olursa olsun Galatasaray, Avrupa'da kazandıkça mutlu olan bir kişi olarak söylüyorum; Bu gururlu mağlubiyetlerden doğan coşkuyu pek doğru bulmadım. Sonuçta iki maçta elde edilen sıfır gol var.
"ÇOK İYİ OYNADIĞINI SÖYLEMEK DOĞRU DEĞİL"
Fatih Hoca, oyuncularına top rakipteyken, "5'li kalalım" demiş olmalı ki rakip takım teknik direktörü de aynısını söyledi.
Maalesef hücumda da savunmada da 5'li kaldı Galatasaray. Maçın en iyi oyuncusu Muslera'ysa eğer gazetelerde, Galatasaray'ın çok iyi oynadığını söylememiz doğru değil.
"MUSLERA SON İLİ DAKİKADA ŞİŞİRİNCE..."
Son iki dakikada Galatasaray oyun boyunca iyi oynamazken, Muslera üç tane üst üste şişirince bir heyecan geldi, belki de anılarda o kalmış olabilir.