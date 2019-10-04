Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu: Abartıldı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Ekim 2019, Cuma
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Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu: Abartıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray kendi sahasında PSG'ye 1-0 mağlup oldu. NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın PSG karşısındaki futbolunu değerlendirdi ve Süper Lig'deki Gençlerbirliği maçı kadrosu ile ilgili tahminlerde bulundu. İşte Dilmen'in açıklamalarından satır başları...

4 Ekim 2019 Cuma 21:22
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu: Abartıldı

Rıdvan Dilmen: Galatasaray çok uzun süredir maç kazanamasa da Türkiye'de Avrupa kültürü en iyi olan kulüptür.

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Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu: Abartıldı

Buna rağmen rakip kim olursa olsun Galatasaray, Avrupa'da kazandıkça mutlu olan bir kişi olarak söylüyorum; Bu gururlu mağlubiyetlerden doğan coşkuyu pek doğru bulmadım. Sonuçta iki maçta elde edilen sıfır gol var.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu: Abartıldı

"ÇOK İYİ OYNADIĞINI SÖYLEMEK DOĞRU DEĞİL"

Fatih Hoca, oyuncularına top rakipteyken, "5'li kalalım" demiş olmalı ki rakip takım teknik direktörü de aynısını söyledi.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu: Abartıldı

Maalesef hücumda da savunmada da 5'li kaldı Galatasaray. Maçın en iyi oyuncusu Muslera'ysa eğer gazetelerde, Galatasaray'ın çok iyi oynadığını söylememiz doğru değil.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu: Abartıldı

"MUSLERA SON İLİ DAKİKADA ŞİŞİRİNCE..."

Son iki dakikada Galatasaray oyun boyunca iyi oynamazken, Muslera üç tane üst üste şişirince bir heyecan geldi, belki de anılarda o kalmış olabilir.

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